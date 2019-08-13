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彩妝用久了就不顯色？3個小方法拯救出冷宮中的化妝品

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@3.48kg、Pinterest

你是否也有過不小心買到不夠顯色的化妝品的經驗呢？又或是化妝品使用久了，顯色度大大不如以往？先別急著花錢買新的，這些已經被你打入冷宮的雷品其實可能還有救喔！

▲提升化妝品顯色度。（圖／翻攝自IG@3.48kg、小紅書）

＃在海綿、刷具上噴點化妝水

大部分的腮紅、眼影都是粉類彩妝，而粉類彩妝也幾乎都是水溶性的，若是乾用刷具、海綿總覺得沾不上來也弄不上臉，反覆拍打、掃刷又有將原本底妝推掉的可能，那麼可以試試看在工具上稍微噴點化妝水噴霧，微濕即可，如此一來化妝工具的抓粉力就會大大提升，上臉就會更顯色！尤其是使用在有亮粉的彩妝上，能防止亮片在臉上掉得亂七八糟的窘境發生。

▲提升化妝品顯色度。（圖／翻攝自IG@3.48kg、小紅書）

＃正確打底

現在的化妝品品質高級，為減少粉感會將粉質做的非常細，而相對的在使用時就會有更多粉飛入空氣中，尤其是眼影，常常刷了好多遍還是不顯色，這時就要知道「打底」的重要性才行，使用感受上會差非常多，不僅更顯色也更持久。

▲提升化妝品顯色度。（圖／翻攝自IG@3.48kg、小紅書）

▲Urban Decay 眼影打底膏（圖／翻攝自小紅書@顏究99）

除了Urban Decay與Canmake之外，許多網友也推薦M.A.C、Pony effect、misha等品牌的眼影打底膏。

▲提升化妝品顯色度。（圖／翻攝自IG@3.48kg、小紅書）

▲Canmake 眼影打底膏（圖／翻攝自小紅書@小紅薯BC10255D）

＃將表層黏掉、刮除

最後，如果你被打入冷宮許久的化妝品是因為使用時間的關係，粉類表面因為接觸到刷具上、手上沾附的皮膚油脂而結塊，使得最上層已經刷不起來了，那麼不妨試試看南韓彩妝師的小方法，使用透明膠帶將表層殘粉按壓掉，前後顯色度差異超大！又或是直接使用小刀片、刷具後端稍微刮除表面也行，只是要小心別把表面弄得凹凸不平。

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關鍵字：

美妝, 顯色度, 提升顯色度, 眼影, 腮紅
fashion.net

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