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HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上　V字包奶油系方包巨美的

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▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲VALENTINO秋冬主打VSLING小包，小S、Rosé都已曬出新行頭。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

法國精品VALENTINO（范倫鐵諾）近期積極打造新款IT BAG，繼春夏推出V Ring後，秋冬主打VSLING，不同於V Ring較柔軟的包身線條，VSLING的外型更加方正硬挺，整體感覺更加年輕。因此甫推出後，許多明星皆拿上手，小S徐熙娣、南韓BLACKPINK團員Rosé（朴彩英）、林心如等人通通曬出新行頭。

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲唐嫣拍形象圖背的黑色小牛皮款，售價NT$102,000元。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）上街時被拍到背奶茶色。（圖／品牌提供）

小S先前在機場時直接將VSLING背帶掛在脖子上，擺出Super Star的超級帥照，她穿一身黑，襯的身上的奶茶色VSLING小包優雅感更濃烈；南韓大勢女團BLACKPINK的22歲團員Rosé頂著淺金色長髮，穿著白Tee、牛仔褲配黑色VSLING包款坐在鞦韆上，畫面更是仙氣破表！

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲小S背的奶茶色VSLING小尺寸，售價NT$76,000元。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲Rosé背的黑色款比小S的尺寸再大一些，售價NT$102,000元。（圖／品牌提供）

不同風格的女星跨海撞包，VSLING的魅力有多大，不言而喻。仔細瞧瞧VSLING的設計，就能知道它的厲害，Tone on Tong的配色更是獨具一格，在V字Logo的表現上不像主流凸顯包釦的設計，而是低調地融入包款主體當中，其中濃郁質地的奶油系發色更是美炸。

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲VSLING在Logo包釦的設計採用同色，在五金上刷上一層包身色彩，低調融入整體顏色。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲VSLING單色款的顏色採用奶油系的濃郁色彩。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲VSLING也有在包面融入當季主題圖案的款式。（圖／品牌提供）

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仔細掃一圈已曬出新包明星的穿搭圖，小S配戴的奶茶色優雅，Rosé背上的黑色、宋茜背的白色很百搭，林心如的桃粉色超甜，另外還有搭配秋冬主題的紅唇款、玫瑰款等，設計相當多元，堪稱全方位勸敗的一款新包包，後續會有哪些新款，也更加讓人期待。

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲宋茜背白色款，售價NT$76,000元。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲林心如、南韓女星潔西卡背桃粉色款，售價NT$76,000元。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲海蒂克隆（Heidi Klum）背的天空藍款式也很美，售價NT$76,000元。（圖／品牌提供）

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