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美劇《F.R.I.E.N.D.S》咖啡廳場景重現　用一種很樂高的方式

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▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

▲LEGO推出Ideas Central Perk，重新美劇經典場景。（圖／翻攝樂高全球官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

當我們對LEGO（樂高）的印象一直停留在《星際大戰》的電影場景的時候，這間丹麥的公司向大家說「它們不只是這樣」，在試著推出許多在地化節日的特定商品後，另新產品LEGO Ideas Central Perk，讓我們可以期待這些創意的小方塊，能重現令我們感動的影集記憶，先從《F.R.I.E.N.D.S》的咖啡廳先展開。

《F.R.I.E.N.D.S》無疑是90年代最具代表性的美劇之一，事實上透過影音平台的傳播，現在還有許多觀眾延續這部片帶來的笑聲，長達10年的播映期，也讓主角們時常聚會的場景「咖啡店」變得耳熟能詳，甚至成為了一個經典空間。

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

LEGO的新產品Ideas Central Perk重新詮釋了這間咖啡店，可從其內看到一些經典的元素，包括主角們喜歡時常聚在一起的沙發、吧台跟舞台，還有一張桌子跟兩把椅子坐著其他顧客當背景，連咖啡機、餅乾罐、收銀機甚至是菜單板都一應俱全。

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

而劇中6位主角當然是重點的靈魂人物，Ross、Rachel、Monica、Joey、Chandler、Phoebe的樣貌都掌握了他們的精髓，你不需要看說明書介紹，就輕易分辨出這6位主角。此外還有附上第7個人「Gunther」，因為咖啡店總需要一位老闆在裡面泡咖啡。

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

LEGO Ideas Central Perk預定將於9／1在全球上市，售價59.99美元，折合台幣約1,880元。

▲LEGO Ideas Central Perk。（圖／翻攝樂高全球官網）

關鍵字：

樂高, LEGO, 積木, 玩具, 美劇, ＦＲＩＥＮＤＳ
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