熱血回憶大爆發！DBRukiaＸ《七龍珠》限定鞋盒　湊齊7款還可以得到神秘禮

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說到80、90年代最好看、熱血的動漫，絕對非《七龍珠》莫屬，因其陪伴不少人的童年且走紅全世界，所以也被日本官方譽為最經典的動漫。此外，《七龍珠》的火紅人氣也讓許多品牌搶著聯名，而這次將由球鞋護理品牌DBRukia聯手《七龍珠》推出角色限定鞋盒，以供各位粉絲收藏。

▲DBRukia聯手《七龍珠》推出角色限定鞋盒。（圖／翻攝自DBRukia微博）

此次帶來的限定角色鞋盒，共有8款造型，分別融入了悟空、克林、龜仙人、比克、天津飯、神龍、波波、貓仙人、占卜婆婆等角色，企圖讓大家回憶起當時的戰鬥情境與地點，並且鞋盒除了外部印有圖案以外，就連裡面也精心設計了一番。另外，這8款造型鞋盒內都會附贈鞋毯，只要湊齊7張不同樣式的鞋毯，便能獲得隱藏版鞋盒哦！

▲以悟空、克林、龜仙人、比克為主題的限定鞋盒。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲以經典的天下第一武道大會為背景。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲此款的人物有天津飯、餃子以及鶴仙人。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲神龍主題。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲以天神、波波、貓仙人為主題打造。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲占卜婆婆、悟飯爺爺都有出現在這次的聯名中。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲每一面都有相關圖案。（圖／翻攝自DBRukia微博）

▲8款都買可以拼成巨大海報。（圖／翻攝自DBRukia微博）

由DBRukia聯手《七龍珠》推出的8款角色限定鞋盒，官方目前尚未透露任何發售消息與售價，不過，根據《HYPEBEAST》的報導指出，此系列將在8／24至8／25以及8／31至9／1分為2波發售，而上架地點則為DBRukia線上商城以及DEAL、WZK等指定零售商。

上次法國運動品牌le coq sportif Sport與《七龍珠》合作推出的系列商品中，最吸睛的非屬主題鞋款，因le coq sportif Sport以悟空與神龍為主打，並利用Montpellier鞋型為藍本，創造出還原度極高的角色鞋款，目前已經於各大百貨專櫃上架，售價為台幣3,290元。

▲以Montpellier鞋型為藍本打造的聯名。（圖／滿心企業提供）

▲鞋帶上還有神字以及悟字。（圖／滿心企業提供）

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