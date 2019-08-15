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韓妞、歐美女生都抵擋不住「嫩黃色」的魅力　從頭到腳都默默全包了

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編輯／JJ

今年的流行色非常多，舉凡螢光綠、螢光粉正是潮流大勢色，而酪梨綠則是近日風靡了日韓地區敢於搭配的女孩們，在這之間，有一個顏色默默地脫穎而出，不曉得大家有沒有發現，不論是韓妞還是歐美系女孩，都開始穿起了各式「嫩黃」色的單品，並在Instagram上洗版了起來～

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲只要一穿起嫩黃色瞬間提升少女感。（圖／翻攝自IG@mi0___o、@somin_jj）

想入門嫩黃色穿搭，許多女孩們都會選擇從上衣開始入手，嫩黃色特別適合採用透視感的棉麻材質，看起來非常清新可愛，南韓演員庭沼珉也經常在IG上PO出嫩黃色單品的穿搭。

就算少了一些抓皺、澎袖等層次感的設計，一件簡簡單單的短版T恤，換上嫩黃色就是會比別人更可愛。

▲黃色穿搭。（圖／翻攝自pixelcake）

▲黃色穿搭。（圖／翻攝自pixelcake）

▲潮流KOL李柔的主理品牌Pixel Cake也有推出許多嫩黃色單品。（圖／翻攝自Pixel Cake

一件式的洋裝一直以來都很受歡迎，但大部分的女孩可能還是習慣黑、灰、白，才不會顯得全身都很鮮豔，不過如果選擇嫩黃色的話完全不會奇怪！能襯托出年輕女孩的活潑感，不論是素面、搭配碎花或格紋都很好看，可以很韓系也能很歐美。

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲許多歐美女孩們也喜歡穿嫩黃色系的貼身洋裝。（圖／翻攝自IG@mi0___o、@urbanoutfitters）

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲嫩黃色的吊帶裙超可愛！（圖／翻攝自IG@66girls）

除了服裝，配件類的發揮空間也很大，尤其是包款，像是李聖經背的這款嫩鵝黃色的托特包，非常有氣質～且推出嫩黃色款式包款的精品品牌也不少。

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲（圖／翻攝自IG@heybiblee、@threadsstyling）

夏天最夯的涼鞋當然也不能少了，韓系的涼鞋總是一口氣推出非常多種顏色，嫩黃色算是十分熱賣！雖然屬於飽和度比較低的淺黃色，卻是能讓腳顯白的，偏黃調的鞋款反而能襯托皮膚的紅潤感。

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲穿涼鞋也不能忘了指甲，一起擦上嫩黃色就沒錯！（圖／翻攝自Sappun官網）

還有許多身邊時常需要使用到的小物，諸如雨傘、隨身相機、太陽眼鏡、髮飾等等也都不乏嫩黃色的款式。

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲光是手上拿著，拍起照來也覺得特別好看。（圖／翻攝自IG@somin_jj、@urbanoutfitters）

多家品牌也都有推出嫩黃色的泳衣喔！尤其是配上曬得黝黑的小麥色、古銅色肌膚，超適合穿去海邊曬太陽，喜歡水上活動的海女孩絕對要買一件來嘗試看看。

▲米黃穿搭 。（圖／翻攝自IG、sappun）

▲嫩黃色絕不是只有白皙女孩才能穿的。（圖／翻攝自IG@urbanoutfitters）

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關鍵字：

穿搭, 潮流, 韓妞, 嫩黃, 米黃
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