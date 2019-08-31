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水象星座向你表白的前兆！天蠍明確主動　不喜歡失敗

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當愛上一個人的時候，每個星座都會有一些前兆，你是否看得出來這些動作是表白前的徵兆？又或他當你只是朋友以上戀人未滿的表現呢？水象星座裡的星座：巨蟹會貼心照顧對方、天蠍會做好功課表現決心、雙魚則會在意外的時候告白。 

巨蟹座：用心呵護照顧

巨蟹座喜歡一個人就會去照顧他的需要，在即將要告白前，會去準備對方所喜歡的，例如：美食、景點⋯⋯創造浪漫溫暖的氛圍，然後開始這場告白。有時巨蟹太認真的告白會有點像是求婚，確實很多巨蟹，會以結婚為前提來交往，這也代表著巨蟹對於家的渴望，渴望一份歸屬、陪伴、安定。

巨蟹們的告白是很難讓人拒絕的，因為過於貼心，而感動對方。許多巨蟹會短暫交往之後，就步入禮堂，他們給予伴侶支持、愛護、並照顧對方許多。有時候，巨蟹會用一種母愛的方式對待伴侶，當媽媽能量太多時，容易讓彼此感到負擔。最好的辦法是，巨蟹也要讓對方有付出的機會，這份情感才會形成雙向的交流。

天蠍座：明確表白，不喜歡失敗

天蠍座在表白前是會下足功夫的，他們不輕率彰顯，卻會展現很有謀略的一面。天蠍對於表白，是不喜歡失敗的，所以一定會在事前做許多功課，讓這場告白可以成功。他們對於愛是直接、主動、甚至帶有一點侵略性，這是天蠍的特質，也是某種特別的魅力。

強勢一點的天蠍，通常很快就會表白成功，並進入交往模式，他們不喜歡拖泥帶水，不喜歡自己看上的人，變成別人的；而較膽小的天蠍，就會用一種太迂迴的方式，因害怕失敗，而遲遲不敢下個決定。事實上，當天蠍愛上一個人最好的方式就是下定決心，前進或離開，無論如何，都可以有個答案。

雙魚座：沒什麼前兆摸不著頭緒

通常我們都會以為雙魚會很浪漫的告白，精心準備一場表白。但是，其實雙魚對於這件事很容易慌了手腳，因此不準備就是最好的準備！有時連雙魚都會感到意外，自己怎麼會在意想不到的狀況下就告白了？換句話說，雙魚的個性中有一種無厘頭，不喜歡過於拘謹太多刻意安排的部分。

從喜歡上一個人、曖昧，然後到告白，對雙魚而言是很不同的體驗。當還在初步認識與曖昧的階段，會有許多幻想，奇妙夢幻的情結在腦海中上演。然而，說到要告白，那表示必須面對關係中實際的一切，美夢可能會破裂。因此，當雙魚要認真交往的告白時，也表示他願意成長，並開始學習建構務實的一切。

文／柯夢波丹　圖／WAI／GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 星座, 12星座, 愛情, 桃花, 運勢
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