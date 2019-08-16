fb ig video ETtoday search mobile

周揚青這樣穿收服羅志祥的心！最愛5樣單品打造「酷甜系女人味」

> >

羅志祥小豬和交往 8 年的女友周揚青感情穩定，7 月羅志祥迎來 40 歲生日，小豬首度公開兩人的世紀同框照，讓粉絲全嗨了，紛紛跪求他們原地結婚啊！

其實面對外界很在意周揚青整型的事，小豬也曾大方護愛，透露在和女友剛認識時，其實她還沒整形：「大家會以為我看她整完才跟她在一起」，也就是說他喜歡的不是周的外表而是性格，完全是真愛無誤！周揚青不僅擁有大眼、挺鼻、身材凹凸有致，擅長街頭混搭風格的她時尚品味更是不少人模仿的對象，甜美又帥氣的 LOOK 可以說是男女通殺，難怪小豬愛定她！只要掌握這幾樣單品，妳也可以變成和她一樣酷酷又可愛的女人喔♥

周揚青是知名的網紅，頗具商業頭腦的她擁有自己的服裝品牌 「Grace Chow」，她也經常穿搭自己品牌的服裝出門，像她身上這套長版條紋襯衫，搭配短褲製造下半身失蹤的笑果，整個人散發小性感，看起來又很帥！

因為顏值高，身材又好，目前她在 IG 粉絲多達 140 萬，經常會放上日常穿搭和粉絲分享，多為帶有潮流感的街頭風格，以下我們就整理出五項她最愛用的服飾單品！

1.周揚青常用配件－漁夫帽、報童帽
周揚青很喜歡使用各種帽子為穿搭加分，除了最普遍的棒球帽之外，「漁夫帽」和「報童帽」是她愛用的帽款。

「漁夫帽」帶點休閒感，很適合搭配強烈的街頭風造型，有柔化整個人氣質的作用，再配上復古的大眼鏡，潮味十足。

漁夫帽線條柔和，少了棒球帽的男性化，就算搭配以街頭系服裝也不會過於陽剛，最棒的地方還有－讓妳的臉變得更小！這個單品必買！！

周揚青也喜歡搭配硬挺低帽簷的報童帽，是街拍潮人們的新寵，搭配女人味的造型多一點帥氣感，呈現中性俏皮的男孩風。

你也可以像周揚青一樣一身全黑女人味小洋裝，搭配黑色報童帽，氣質中帶點叛逆搖滾。

2.周揚青常用配件－腰包

腰包是近期很流行的單品，街頭風格當然不能少了它，周揚青以 Chanel 腰包搭配漫畫圖案 T-Shirt，充滿休閒的趣味感。

周揚青對黑色情有獨鍾，穿著以腰包為視覺的重點，黑色尖頭靴讓腿看起來變得更加修長，也是在酷酷的造型中增加女人味的小技巧。

今年春夏很流行的西裝外套造型，加上 GUCCI 的經典腰包，正裝中多了帥氣街頭風，從小地方開始突顯自己的好品味跟穿搭技巧。

3.周揚青常用配件－老爹鞋
周揚青平常很愛穿球鞋，各種被大家搶破頭的超火鞋款她都有，像是圖中這款Balenciaga Triple S老爹鞋就是她的心頭好。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#nojoke 系列

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 張貼

周揚青腳上這雙 Yeezy 350 V2 「Static」 被稱為「滿天星」 的全反光版本，全世界只有賣 5000 雙，超難搶！但是像周揚青這樣隨便搭丹寧褲就好好看啊～～～

這款 COMME des GARÇONS x Nike Shox Total 球鞋的奢華度讓它成為華人圈的潮人國民鞋，簡單搭配素面上衣就潮爆啦！

球鞋迷們一定都知道，這雙全球限量 500 雙的 Chanel、Adidas、Pharrell Williams 三方聯名球鞋，發行後被炒至天價，周揚青竟然也有一雙，羨慕死了！

4.周揚青常穿單品－oversizeT恤

周揚青有很多 oversize 的帽 T 跟 T-shirt，不管是塗鴉或是字母都很好看。

oversize 的帽 T 能讓骨架看起來變的更小，女孩感都加分了！

白色棒球帽、oversize 毛絨上衣再以白襪、球鞋穿出潮味。

黑色緊身褲搭配 oversize 的男友風衛衣是周揚青常用的穿搭公式，寬大的版型給人一種笨拙可愛的感覺。

5.周揚青常穿單品－尖頭平底鞋／高跟鞋

如果你也是喜歡黑色的酷甜系女孩，不妨參考一下周揚青很愛的這種混搭方式，她通常會上身穿上簡單的T恤丹寧褲，鞋款除了球鞋以外，就是搭配濃濃女人味的尖頭平底涼鞋，或者是尖頭高跟鞋款式，讓街頭感的 MAN 味不至於太重。

▲周揚青 。（圖／翻攝自IG@gracechowwwww）

周揚青很喜歡穿上尖頭的高跟鞋和平底鞋，經常曬出不同的鞋款，無論是搭配街頭風丹寧褲造型或是女人味小洋裝都非常適合。

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@GRACECHOWWWWW

周揚青公開和羅志祥的戀愛史：「為了愛他，我能付出所有！」命理師分析周揚青的史上最強旺夫面相特徵！

《玩命關頭：特別行動》女主角凡妮莎寇比 戲外穿的超犯規！解放「渾圓C奶」尺度炸裂辣到讓人口乾舌燥

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師一語道破：少了「這步驟」，防曬等於白做！

網友公認「討人厭」星座Top 3 ！處女嘮叨才第三、第一名超有感

「限醣飲食」減肥法最快3天有感　養成易瘦體質可以吃飽還能喝酒

TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈 泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿 無印良品300項商品降價　最高降幅37%、化妝水現省231元 夏日必讀裙裝長度技巧攻略！穿對顯高又顯瘦、穿錯變象腿 免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單 安潔莉娜裘莉巨星味登封！私人飛機當背景、紅唇大捲髮氣勢爆棚 一篇IG貼文就能買豪宅！這10個名人隨便發文都賺超過2千萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面