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張藝興終於脫了！接下CK首位全球華人代言　只穿內褲大秀六塊肌

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▲CK 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張藝興新身份出爐，接下CALVIN KLEIN UNDERWEAR首位華人代言。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓天團EXO的大陸成員張藝興，一人身兼歌手、演員、製作人多種身份，才華洋溢的斯文形象備受粉絲喜愛。不過近日包緊緊的小綿羊終於脫了，順利成為CALVIN KLEIN UNDERWEAR （卡爾文克雷恩）全球形象廣告的首位華人代言人，讓廣大粉絲激動不已。

▲CK 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲CK 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲大陸女星林允與張藝興共同演繹品牌最新秋季廣告 。（圖／翻攝自微博CALVIN KLEIN）

品牌在過去曾經找來粗獷男明星貝克漢、小賈斯汀等人代言，不過這次罕見找來斯文形象的藝人張藝興，更加令人期待。在近期的微博精品研究中，張藝興奪下90後年輕世代明星帶貨能力第一名，也難怪代言廣告接到手軟。最近又多出新身份，成為首位CALVIN KLEIN JEANS與CALVIN KLEIN UNDERWEAR全球形象廣告華人代言人，這也代表張藝興的好身材終於準備好和大家見面。

▲CK 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲CK 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張藝興穿上CALVIN KLEIN JEANS更迷人 。（圖／翻攝自微博CALVIN KLEIN）

在品牌最新釋出的秋季廣告中，張藝興以結實的身材出鏡，頭髮微濕，深邃雙眼望向鏡頭。可以算是張藝興在廣告史上的最大突破，全身上下只穿著一件內褲，露出深藏已久的腹肌，打造不同以往的性感風格，讓粉絲直流口水。

與張藝興一同出鏡的還有大陸女星林允、超模Bella Hadid（貝拉哈蒂德）等人，廣告將畫面調成了黑白色更顯質感，眾星紛紛穿上此次新品，展現酷帥美的時尚性感。對於之前有網友質疑張藝興在胸肌畫上陰影，影片中雖然只有短短幾秒曝光，卻也直接打臉網友負評，脫去上衣引來一陣驚呼，讓人更加期待張藝興在CALVIN KLEIN的表現。

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關鍵字：

張藝興, CALVIN KLEIN UNDERWEAR, CALVIN KLEIN JEANS, 林允, EXO, Bella Hadid, 貝拉哈蒂德
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