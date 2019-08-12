TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批配不上姜丹尼爾　4年後整個人瘦一圈

TWICE志效、姜丹尼爾被爆熱戀中，兩人也立刻承認彼此有好感，正在交往當中，沒想到這個好消息卻讓姜丹尼爾的粉絲暴怒，除了揚言要脫粉之外，更有粉絲挖出TWICE志效剛出道時肉肉的照片，被指根本配不上姜丹尼爾！

TWICE志效剛出道確實因為肉肉的，被網友批說大嬸味很重，不過志效也分享，當時確實因為家人的關係，心情受到影響，因此才導致內分泌失調而發胖。

志效當時也被網友狂批，嬸味滿滿！

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不過後來志效就靠自己的努力，練出現在的好身材，而TWICE的成員們曾說過，志效減肥的毅力非常驚人：「說不吃就絕對不吃！」甚至還會在宣傳行程結束時，還去健身房做自主訓練！

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志效的瘦身方式其實非常的普通跟簡單，她沒有一般女明星有一些恐怖的地獄減肥法，志效就是飲食控制＋健身房運動，也就是少吃多動，而達到減肥的效果。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 6:24 張貼

至於志效的飲食原則就是只吃半分飽，不管多餓，都會忍住想大吃的慾望，而且決定不碰的食物，就一點都不沾，非常的有意志力！

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 下午 9:10 張貼

此外，志效也同時會靠大量的運動幫助瘦身，但因方便的關係，都是以健身房的運動訓練為主，平時也會特別加強肌力訓練，讓身材的線條更明顯，表演上鏡頭時也會更好看，而志效有時候甚至一天可在健身房待4小時運動呢～

TWICE志效身材變化史

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文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@TWICETAGRAM

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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