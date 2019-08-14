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挑錯枕頭小心長出雙下巴！只要5個動作　就能瘦掉下巴肉

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@dewichien、Pinterest、《林先生が驚く初耳学》、小紅書@小小王

其實，並不是只有胖胖的女生才會有雙下巴的困擾，有些明明身材纖細、甚至是體重過輕的女孩也會有雙下巴，然而形成雙下巴的原因有很多種，可能是長期姿勢不良、咀嚼習慣的問題，另外，你知道嗎？也有可能是因為睡覺時枕頭高度不對所造成的喔！

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

日本節目《林先生が驚く初耳学》請了專業大學教授來講解雙下巴成因，除了肥胖因素之外，最主要在於頸部的筋膜是否保有彈性。睡覺時枕頭太軟會讓頭部往下陷，讓頸部筋膜在睡覺時長期伸展，久了就容易鬆弛；枕頭太高、太厚會使下巴向下貼，會壓迫到氣管、血管、淋巴阻礙循環，就容易浮腫、鬆弛。

▲雙下巴。（圖／《林先生が驚く初耳学》）

▲雙下巴。（圖／《林先生が驚く初耳学》）

節目中也提到，最理想的枕頭高度大概就是四～六摺毛巾的高度而已，比起一般人睡的枕頭還要低許多。

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

▲雙下巴。（圖／《林先生が驚く初耳学》）

如果你已經有雙下巴了那也不用太難過！這邊就來教大家5組簡單動作，每天睡前做個十分鐘，一個禮拜內就能看見下巴線條回歸！記得搭配按摩霜或是精油，才不會過度拉扯皮膚喔～

STEP1. 將頭往上仰，舌頭盡量伸向鼻子

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

STEP.2 利用食指、中指第二指節，在咀嚼肌部位畫圈按摩

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

STEP.3 利用食指、中指第二指節，夾著下巴輪廓往耳朵位置向上提拉

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

STEP4. 同樣利用指關節從咀嚼肌耳下附近，按摩至脖子，再順著按到肩膀

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

STEP5. 利用手掌從脖子中間，按摩至後方

▲雙下巴。（圖／翻攝自Pinterest、微博、小紅書）

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關鍵字：

雙下巴, 枕頭, 瘦身, 減肥
fashion.net

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