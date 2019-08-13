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安格斯12星座一周運勢8/12-8/18　處女來到桃花高峰、雙魚放假就有好運

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牡羊　3.21~4.20

走入八月中旬盛暑時節，對牡羊座來說是十分忙碌、精采的時期，雖然有些疲累卻絕對值得努力一波！只是整體來說工作上還處於需要努力的階段，短時間不容易看到成果，偶爾會有一些額外的收入，但財來財去往往也沒有太大的幫助。感情上忌反覆遲疑，如果對方已經釋出善意，何妨大方回應。

金牛　4.21~5.20

牛座本週隨著水星的位移，環境中開始有許多難以預期、甚至是難以捉摸的狀況，值得注意、小心。朋友間的關係相當不錯，但壞的是和周遭人際互動有些疏離，甚至會出現糾紛爭執。如果過於自我與特立獨行，有時候會為自己帶來困擾。單身的金牛座雖然環境中並不缺乏機會，但是往往不那麼容易出現進展。

雙子　5.21~6.20

人際宮位中吉星相助，工作方面有貴人相挺，再加上局勢所趨，正刺激著雙子座的戰鬥意志，而此時積極的行動力可給你帶來好運，更有機會為你開展許多你意想不到的機緣，千萬不要光計畫而按兵不動，快提升你的行動力！單身者愛情的機會就在一伸手的距離之中，只要有心好好把握機會，感情就能順利進展。

　

巨蟹　6.21~7.21

財運正旺的時刻，本週蟹座正面的態度能為你帶來財富，不妨拿出熱情，投入此時必須要去做的事務之中，和之前慵懶又隨緣的態度比起來，這算是較為專注的一段時期，受困於工作或課業的忙碌中也算是痛並快樂著的事。可惜愛情的緣分還是差了一點點，等待愛情的巨蟹座，還需要再耐心等候。

獅子　7.22~8.22

獅子座正走入一年之中最強運的時期，被賦予了許多好運與活力，讓你在亮眼之餘，更加的得心應手，雖然好運不斷，但是還是要提防樂極生悲的狀況，好好因應與處理，就能順利的化險為夷。已經有戀情的獅子座們，感情還有進步空間，兩個人對彼此需要多些信任包容，花時間溝通與互動，才能讓關係更好。

處女　8.23~9.22

在吉星串流之下，處女座慢慢走至桃花高峰期，身邊開始出現粉紅泡泡，但是對你而言此時的愛情卻不是那麼的重要，許多狀況對你的吸引力遠大過遇見一個優質的對象，因為沒有把心思放在這裡，所以就算真的有好的機會，處女座錯過的機率遠大過好好把握的可能。此時對工作的投入度與專注度都很高，結果將會值得期待。

天秤　9.23~10.22

好運氣、壞運氣在這週會輪番而來，考驗著天秤座的反應力，好就好在秤兒的本性中隱藏著愈挫愈勇的高EQ，就算偶爾跌倒或是小小的不順利，大方向上還是穩定地進行！此時對感情的熱情略有消褪，是以愛情的火花雖然一直都不斷的出現，但真的要進入穩定戀情的發展，真的還需要一點時間。

天蠍　10.23~11.22

這個夏日裡蠍座就像田裡的牛一般奮力的工作著，為著前方的目標而呈現忙碌、勞心勞力的狀態，但是許多對於未來的計劃，或是一些意外的狀況，可能將出現改變，讓你雖然因此而更加繁忙，得隨時注意自己的健康狀態！感情表現平平，幸福與否操之在己，如果可以不要鑽牛角尖，相處就能更順遂些。

射手　11.23~12.21

積極的行動力將讓你在工作上嶄露頭角，本週射手工作運勢很強，但也是同時壓力也很大的時期，只要射手座夠肯衝肯做，就能創下不錯的成績，不過要小心自己過勞的問題，累的時候還是要記得找空檔休息。感情互動相對走著隨緣路線，單身者不乏有好感的對象在身邊，但要化暗為明還得經過一段時間醞釀。

魔羯　12.22~1.19

背負上半年走入下半年的過渡期，本週魔羯壓力不小，許多大小瑣事都在此時到來，很可能讓你煩不勝煩、忙不勝忙，讓你有些分身乏術，為下半年幸福打底，不妨咬著牙撐過此時再說！單身的魔羯座，來自職場的一段緣份正悄悄展開，值得把握。至於有感情的，跟另一半的相處，有很多難言之隱，也許該找個機會開誠佈公。

水瓶　1.20~2.18

瓶座本週各方面運勢平平，不過愛情運值得期待，這週有著十足強盛的人際往來互動，單身者遇見對象的機會與火花非常多，一些機緣的到來會讓你愛情運上揚。至於已經有戀情的水瓶座，兩人關係是輕鬆的，偶爾鬥鬥嘴，也並不影響感情。學習狀況極佳，

　

雙魚　2.19~3.20

該是給自己一個小假期的時候了！本週雙魚愈是能放鬆自己，愈能得到好運！不妨好好出去親近大自然，此時的你對於各種活動都顯得興致勃勃，加上強大的活動力，可以說是到處趴趴走，十分充實精彩的時期，愛情運也連帶上升，單身的雙魚座可以加把勁積極為愛努力，應該會有美好的收穫。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

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