2019南韓選美先生大賽，33位肌肉歐巴排排站　網：眼睛懷孕了　

是的，喜歡南韓歐巴的你，不能錯過的就是這個挑菜時刻，新一批陽光肌肉鮮肉排排站，先不要管自己是否有臉盲症，他們的身材和顏值可是厲害的沒話說，尤其主辦單位總是給予各位福利，讓只穿白色內褲的他們和粉絲們熱情說嗨，所謂眼睛懷孕就是這麼回事
貼心如我們，也馬上幫大家特搜這些帥哥歐巴的IG，你們覺得誰是第一名？
조재영 Cho Jae Young
IG：@j_ryong
年齡：27歲
身高：177公分
體重：75公斤
김현중 kim hyeonjoong
IG：@__1126.1
年齡：24歲
身高：182公分
體重：73公斤
職業：模特兒
이정우 Lee Jungwoo
IG：@2_jungwu
年齡：23歲
身高：177公分
體重：70公斤
職業：設計師
김범준 Kim Beom Jun
IG：@god__mh
年齡：28歲
身高：177公分
體重：74公斤
職業：模特兒
장태풍 jang tae poong
IG：@typoong
年齡：26歲
身高：184公分
體重：76公斤
職業：廚師
김봉경 Kim Bongkyung
IG：@marindent
年齡：30歲
身高：184公分
體重：81公斤
職業：牙醫
심동준 Sim DongJun
IG：@dj_simmm
年齡：26歲
身高：183公分
體重：78公斤
職業：人格教育講師
Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
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