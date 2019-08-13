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2019南韓選美先生大賽，33位肌肉歐巴排排站　網：眼睛懷孕了　

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是的，喜歡南韓歐巴的你，不能錯過的就是這個挑菜時刻，新一批陽光肌肉鮮肉排排站，先不要管自己是否有臉盲症，他們的身材和顏值可是厲害的沒話說，尤其主辦單位總是給予各位福利，讓只穿白色內褲的他們和粉絲們熱情說嗨，所謂眼睛懷孕就是這麼回事

貼心如我們，也馬上幫大家特搜這些帥哥歐巴的IG，你們覺得誰是第一名？

조재영 Cho Jae Young

IG：@j_ryong

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

年齡：27歲

身高：177公分

體重：75公斤

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

김현중 kim hyeonjoong

IG：@__1126.1

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

年齡：24歲

身高：182公分

體重：73公斤

職業：模特兒

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

이정우 Lee Jungwoo

IG：@2_jungwu

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

年齡：23歲

身高：177公分

體重：70公斤

職業：設計師

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

김범준 Kim Beom Jun

IG：@god__mh

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

年齡：28歲

身高：177公分

體重：74公斤

職業：模特兒

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

장태풍 jang tae poong

IG：@typoong

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊


年齡：26歲

身高：184公分

體重：76公斤

職業：廚師

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

김봉경 Kim Bongkyung

IG：@marindent

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

年齡：30歲

身高：184公分

體重：81公斤

職業：牙醫

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

심동준 Sim DongJun

IG：@dj_simmm

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

年齡：26歲

身高：183公分

體重：78公斤

職業：人格教育講師

2019韓國選美先生參賽者來了！33位肌肉歐巴排排站，又再度選擇障礙了啊

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 韓國, 選美先生
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