2019南韓選美先生大賽，33位肌肉歐巴排排站　網：眼睛懷孕了　

是的，喜歡南韓歐巴的你，不能錯過的就是這個挑菜時刻，新一批陽光肌肉鮮肉排排站，先不要管自己是否有臉盲症，他們的身材和顏值可是厲害的沒話說，尤其主辦單位總是給予各位福利，讓只穿白色內褲的他們和粉絲們熱情說嗨，所謂眼睛懷孕就是這麼回事

貼心如我們，也馬上幫大家特搜這些帥哥歐巴的IG，你們覺得誰是第一名？

조재영 Cho Jae Young

IG：@j_ryong

年齡：27歲

身高：177公分

體重：75公斤

김현중 kim hyeonjoong

IG：@__1126.1

年齡：24歲

身高：182公分

體重：73公斤

職業：模特兒

이정우 Lee Jungwoo

IG：@2_jungwu

年齡：23歲

身高：177公分

體重：70公斤

職業：設計師

김범준 Kim Beom Jun

IG：@god__mh

年齡：28歲

身高：177公分

體重：74公斤

職業：模特兒

장태풍 jang tae poong

IG：@typoong



年齡：26歲

身高：184公分

體重：76公斤

職業：廚師

김봉경 Kim Bongkyung

IG：@marindent

年齡：30歲

身高：184公分

體重：81公斤

職業：牙醫

심동준 Sim DongJun

IG：@dj_simmm

年齡：26歲

身高：183公分

體重：78公斤

職業：人格教育講師

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【IG顧目睭】28歲陽光鮮肉驗光師！制服底下藏著養眼肌肉，靦腆笑容讓人想掛號看視力了

兩大台灣素人帥哥養眼第二波！IG男神製造機晏人物全新鮮肉寫真攝影集，尺度令人臉紅心跳

19歲匈牙利泳壇小鮮肉Kristof Milak太猛了！打破飛魚200蝶世界紀錄，娃娃臉小可愛成泳壇新星