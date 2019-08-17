從最正主播到娛樂圈！仙氣女孩趙岱新：沒「自信」也要努力裝出來

在航空界三年，新聞圈四年半，趙岱新Dacie 在主播時代就因姣好的外型備受網友關注，而後又因為緋聞讓知名度再度攀升。如今轉戰時尚圈，Dacie 說，這一切都不在她的人生規劃中。

從空姐到主播

國中時期跟著家人到美國生活，而後回到台灣就讀國際學校。在加州念大學時期，Dacie一開始為了家人的期望，選擇醫學相關科系，卻因與個性相差甚遠，轉成營養系，而後本持初心，走向大眾傳播系並副修心理學。畢業之後，顧家的她決心回來台灣找工作，一開始進了電視台，但幾個月之後就因緣際會考上華航空服員。「當初想說能夠看世界，有不同的體驗也不錯。」Dacie 這麼說。

「空姐真的是蠻辛苦的工作，除了累、調時差，心理和身體的壓力都很大，但也見識了很多。進了新聞業之後，才發現這個產業也非常辛苦。」從消費線記者開始，後來成為主播，Dacie說，即便辛苦，但進入新聞圈是她高中以來的夢想。「一直都希望發揮自己的影響力，讓大家關注值得被關注的議題，例如國際新聞、環保、生態保育…。我的職涯前半段都在規劃中，可是現在走的路，完全是從沒預想過的。可能因為我在工作上很需要挑戰，喜歡一直有新鮮、不一樣的目標去征服，對於很多新的契機、新的可能，我都樂意嘗試。」

女性化的多變樣貌

時常在IG上分享穿搭的 Dacie，本來就喜歡簡單、女性化的歐美風格。一件碎花洋裝搭上率性的皮外套，就是她出遊時的基本樣貌。「很難敘述我的風格，因為會因為不同的場合和心情改變。私底下的我比較傾向歐美簡約風。」從法國品牌IRO、來自紐約的 Orseund Iris、SIR the label 到 Tularosa，這些小眾獨立，而浪漫優雅，甚至帶點嬉皮的品牌，在她的身上都再適合也不過。「一件式洋裝、簡單的 T-Shirt 和牛仔褲就是我平常的樣子，不過我也樂於嘗試不同的造型，踏出自己的舒適圈很重要。」

在 Instagram 查看這則貼文 Dacie Chao 趙岱新（@daciexchao）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 下午 8:45 張貼

平時打扮簡約的她，唯一在意的配件就是耳環，「就算穿得簡單，只要搭配時髦亮眼的耳環，就能夠在臉上有個重點。提到自己的時尚偶像，Dacie 說：「我喜歡Olivia Palermo和Kate Moss，前者比較是我嚮往的歐美簡約風格，Kate Moss則像我的另一面，穿上皮衣、皮褲和緊身上衣，帶點率性的性感。」

在 Instagram 查看這則貼文 Dacie Chao 趙岱新（@daciexchao）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 21 日 上午 12:28 張貼

國中時期開始對穿搭產生興趣，之後逐漸在自己的身型上反覆實驗，現在的風格是 Dacie 不斷嘗試的結果，「培養品味，了解自己，是建立時尚風格很重要的一環。了解自己的身型和個性特質，創造出來的形象，才能表徵自己以及內心的態度。風格是一種形象的彰顯和自我的表達，選擇你喜歡的樣子，就可以感到自在又自信」

嚮往與人接觸的美好

Dacie 的個性喜歡與人交流、互動，會走上新聞業也是如此，她也時常透過與人的相處，獲得滋潤生活的養分。笑說自己很矛盾，時常在完美主義和優柔寡斷擺盪的她，低潮的時候喜歡跟朋友聊聊，獲得正面能量。「我的上升和太陽星座都是巨蟹座，容易鑽牛角尖，所以聽到別人的正面反饋，對我會有很大的幫助。我常覺得自己蠻矛盾的，做最壞的打算，但最終都還是會拉回樂觀那一面。」

在 Instagram 查看這則貼文 Dacie Chao 趙岱新（@daciexchao）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 28 日 上午 5:13 張貼

經營Instagram的時間雖然不長，但粉絲數已經迅速增加快四萬人，除了時尚、美妝和生活上的靈感外，Dacie也希望透過自己的職場經歷，跟大家交流。「在時尚美妝外，網友也很喜歡詢問我的人生態度和職業抉擇，我也很希望透過IG或臉書的平台，多跟大家分享自己的想法。有時候，或許你的一句話，就能帶給別人很大的鼓勵或啟示。」

即便被媒體稱為「白富美」，害羞的她，坦言自己以前也走過小胖妹的自卑陰影，正因為有過這樣的時期，希望讓更多女生瞭解自信的重要，「其實我以前真的非常沒自信，被身邊很多朋友嚴重警告過。後來我告訴自己，就算用裝的也要努力裝出來，裝久了就會習慣。對自己的選擇有把握，有信心，散發出來的氣息就會很不一樣。」從學習打扮、運動健身，Dacie 找回她早該驕傲的美麗。「不喜歡自己的地方可以試著去改變，但不要一直鑽牛角尖，懂得欣賞自己的美才是最重要的。」

熊貓玩偶

小學三年級的時候跟家人去紐西蘭旅遊，結果在游泳池溺水，爸爸把我撈起來的時候，已經失去意識，還流出鼻血，他趕緊幫我做CPR，才把我救回這個世界。後來我被救護車送到醫院，受到太大的驚嚇，一路上一直大哭，當時EMT送給我了這個娃娃，告訴我一切都會沒事。這個娃娃對我的意義重大，蕾絲掉了我還自己把它縫好，算是我重生的禮物吧！

手錶

從前我沒有戴錶的習慣，是因為當了空服員，值勤的時候不能拿手機看時間，所以媽媽就給了我這隻錶。它陪我飛去很多地方，經過很多時區，我幾乎不會把這只錶拿掉，戴著它會讓我覺得很安心，不安恐懼的時候，總是給我很多力量。

手提包款

我一直以來都比較喜歡小包，方便造型，看起來也比較優雅。這個Dior全黑的款式更是什麼打扮都可以搭配。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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