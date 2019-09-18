資生堂七彩瓶、蘭蔻小黑瓶　8瓶超有感「精華液」絕對是本季必收　

進入2019下半年，品牌紛紛發表重量級精華液新品，連經典的小黑瓶、小棕瓶都有新動向，讓我們一起看看這些精華液到底有多神！

蘭蔻全新小黑瓶，30ml／NT$3,000；50ml／NT$4,000

蘭蔻經典的小黑瓶今年屆滿推出10週年，全新升級成「超未來肌因賦活露」，不只是單純研究成份，更著眼於肌膚微生態，找出穩定肌膚的專利修護成份，一滴擁有3,000萬益菌粹取，同步加強肌膚防禦力、穩定力、修護力。

包裝設計特別使用專利自動汲取滴管，每次使用都可取出正好一次用量的精華液。

雅詩蘭黛小棕縮時精萃，20ml／NT$3,100

雅詩蘭黛1982年提出「夜間修護」的概念，並推出「小棕瓶」，是當時第一款精華液也是第一款添加玻尿酸的保養品，今年再推「特潤超導賦活精萃」，主打擁有白藜蘆醇、穩定性水楊酸、肌膚淨化科技、15倍小棕瓶保濕精華、高濃度抗老化複合物等，抑制造成肌膚刺激的因子生成，並讓肌膚於夜間將一日累積的壓力歸零。

如果說小棕瓶強調修護，那麼新的小棕縮時精萃就更強調讓肌膚承受的壓力歸零並且重開機的概念。

肌膚之鑰激光瓶，30ml／NT$5,400；50ml／NT$8,500；50ml補充瓶／NT$8,000

過去的精質激活激萃升級成全新的「激光瓶」精萃光采激光晶露，除了原本就有的白金絲繭精華、日本珍珠、茶氨酸之外，更加入全新的當歸精華、紫蘇葉精華、三色海藻精華。主打幫助肌膚克服內、外在環境的壓力，讓肌膚由內透出光彩。

這罐精華液比較特別的是定位在「保養第一步」，也就是洗完臉後馬上使用，有助於後續保養品吸收。以前質激活激萃只有40ml容量，「激光瓶」精萃光采激光晶露則更彈性推出30ml、50ml的大小。

資生堂極上御藏七彩瓶，30ml／NT$16,000

屬於資生堂頂級保養的極上御藏系列，今年加入全新精華液「極上御藏傳奇精萃」，採用系列的共通成分延命草所研發的延命複合精華，還首度加入產量極稀少的綠鑽絲，以兩種珍貴成份發揮修護與抗皺訴求。

比較特別的是質地上較為濃稠，推開來卻富有延展性與滋潤度，因爲當中同時擁有精華液與精華油特性，因此滋潤度也較高，適合夜間使用。

IPSA淨化歸0前導精萃，50ml／NT$3,000

IPSA認為肌膚冒痘冒粉刺、黯淡無光、水腫等狀況，如果努力保養也無法改善，可能就是因為肌膚累積過多「壞東西」無法排除，因此推出全新精華液－淨化歸0前導精萃，蘊含楊桃、十藥、茶葉等植物萃取，幫助清空阻礙肌膚吸收的壞東西，讓肌膚回到最純淨的肌質。

IPSA每次推出新品，肌膚檢測服務就會跟著搭載專屬項目，這次也為「淨化歸0前導精萃」設計的肌內累積程度檢測，全面偵測從頰部、眼周，甚至到頸部的9大區塊，精準掌握肌膚老廢物質的累積程度。

香緹卡抗藍光防護精華液，30ml／NT$5,700

許多品牌強調內外環境壓力對肌膚造成的影響，香緹卡也不例外，只是這次鎖定了「藍光」，根據研究指出，藍光對肌膚造成的氧化作用是紫外線中UVA及UVB的總和，並且是對肌底造成傷害，偏偏現在我們常滑手機、用電腦，每天暴露在藍光下的時間高達12小時。

因此香緹卡利用酵素萃取物，訴求由肌底啟動肌膚本身帶有、卻無法有效抵禦藍光的感光因子，並搭配多種植物成份來加強修護力。

碧兒泉奇蹟活源修護QQ安瓶，10ml*2／NT$2,300

有感於年輕人生活作息總是白天忙翻、夜晚狂歡，進而影響膚況，碧兒泉因此推出訴求年輕肌膚設計的奇蹟活源QQ修護安瓶，特別分成日、夜兩瓶，共通成分有高濃度奇蹟活源因子、玻尿酸與二胜肽的修護肌膚，另外，白天使用的「日QQ安瓶」更運用紫球藻亮白複方，給予肌膚防禦亮白的效果、「夜QQ安瓶」則搭配奇蹟活膚鹽，提升保濕與舒緩力。

兩罐安瓶當中，較長的是日QQ安瓶，轉開頂端蓋子，就可直接滴在臉上使用，設計很貼心。

111SKIN星旅光效天使激活液，20ml／NT$3,880

繼熱賣600萬片、維密超模最愛的星旅光效天使面膜後，111SKIN再推同款精華液-星旅光效天使激活液，蘊含玻尿酸及高效濃縮配方24K金、大馬士革玫瑰菁萃、菸鹼胺等，擦起來質地也帶有玫瑰金珠光，主打保濕提亮、回復肌膚勻亮光采，使肌膚由內透出健康的光感。

包含星旅光效天使激活液在內的「超能特調激活系列」，其實一共有6款濃縮精華，除了單用，也能夠取數滴均勻混合於任何保養步驟中（精華、乳液、乳霜、面膜），加乘想加強的保養功效。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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