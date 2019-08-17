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IU《德魯納酒店》橫跨千年之戀的2個男人　最帥「青明護衛」搶走妳的心

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由IU李知恩以及呂珍九主演的鬼月大戲《德魯納酒店》，不知不覺已經播出一半了，大家還滿意演員們的表現嗎？

當然除了看女主角IU李知恩演技更上一層樓外，演員中的男性角色，相信更是大家每回追劇的焦點。雖然由呂珍九飾演男主角具燦星，不管是外型或是個性上，都算滿討人喜歡的，不過當劇情走到千年以前的畫面時，相信大家都會對當時張滿月身邊的兩個男人感到特別有興趣吧！

由李太善飾演的「延宇」笑起來根本撞臉姜河那，微笑時嘴巴的高度以及眼睛的形狀，不說還以為是姜河那來客串了呢！

另一位飾演護衛「高青明」的李到晛(ㄒ｜ㄢˋ)，現年24歲，182的身高乍看之下也有南柱赫的味道

短短出道兩年時間，從《機智牢房生活》到《雖然30但仍17》都能看到他的身影，而且近期將當厲害的好消息，即將飾演《太陽的後裔》、《鬼怪》導演李應福的新戲，並且是擔綱男主角，相信大家對他肯定是刮目相看，新一代男神的地位，指日可待。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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《德魯納酒店》IU的男人！滿月社長橫跨千年之戀「青明護衛」李到晛，怎麼把男主角給比下去啦？！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, IU, 德魯納酒店
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