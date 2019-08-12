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名模海蒂克隆「上空」任老公拍　巨乳造型浮板超幽默

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▲▼ 海蒂克隆與關穎造型浮板 。（圖／翻攝IG）

▲海蒂克隆在義大利度蜜月，戲水用的巨乳浮板超搶眼。（圖／翻攝heidiklum IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

46歲德國名模海蒂克隆日前（Heidi Klum）梅開三度，與29歲同鄉「東京飯店」樂團吉他手湯姆考利茲（Tom Kaulitz）在義大利舉辦婚禮，兩人繼續留在當地度假，她一張戲水的「上空照」引起網友討論，可不是她把比基尼脫掉，而是巨乳造型的浮板做效果，超搞笑！

▲▼ 海蒂克隆與關穎造型浮板 。（圖／翻攝IG）

▲海蒂克隆（前）與老公湯姆考利茲藏不住新婚喜悅。

海蒂克隆幽默說為老公擺上空pose，其實是穿著粉紅色小褲褲，一臉滿足地躺在巨乳造型浮板中，享受飄在海上的樂趣；近年來這類大型造型浮板與泳圈紅翻天，除了實際漂浮功能，絕大多數是為了拍美照而生。

▲▼ 海蒂克隆與關穎造型浮板 。（圖／翻攝IG）

▲關穎的造型浮板收藏驚人，包括獨角獸、鳳梨、甜甜圈、火鶴、西瓜等款式。（圖／翻攝kwanterri IG）

熱愛紀錄兒女可愛模樣的關穎，每到夏天必定搬出各式造型浮板，包括獨角獸、鳳梨、甜甜圈、火鶴、西瓜等款式，她穿上夏威夷買的暈染衣，恰好與彩色糖果浮棒與浮板相呼應。多數搶眼設計都出自美國品牌BIGMOUTH，另有鑽戒造型，戲水拍照絕對吸睛。

▲▼ 海蒂克隆與關穎造型浮板 。（圖／翻攝IG）

▲關穎穿夏威夷買的彩色暈染衣，恰好與彩色糖果浮棒與浮板相呼應。

▲▼ 海蒂克隆與關穎造型浮板 。（圖／翻攝IG）

▲BIGMOUTH推出鑽戒造型浮板也很幽默。（圖／翻攝bigmouthinc IG）

關鍵字：

害蒂克隆, Heidi Klum, 關穎, 浮板
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