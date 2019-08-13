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日本美臀魔術師教妳養出超辣翹屁屁　「蚌殼開腳」簡單練起來　

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文／岡部友　圖／三采提供

什麼是「真理臀」？

真理褲，起源於網友看到年輕女孩流行的黑底白邊短褲，穿上後青春無敵，更顯得腰細、腿長、屁股翹。 便上網PO文「這到底是真理還是邪教？」 瞬時間，網上一片熱議不斷。 最終結論：凡擁有能駕馭此褲的飽滿臀線，就是萬人崇拜的真理臀！  

▲▼ 。（圖／翻攝泫雅IG）

▲南韓女星泫雅有「性感小野馬」之稱，超美的電臀就是招牌。（圖／翻攝泫雅IG）
  
據調查資料顯示，女性一昧追求瘦、瘦、瘦的同時，「圓潤、翹彈的臀部」才是男性幻想女人性感身材的第2名！instagram標籤「#健身女孩」，更可以看到無數女孩追隨豐臀熱潮。

▲▼ 。（圖／翻攝泫雅IG）

▲泫雅的臀腿曲線超美，相當符合「真理臀」標準。（圖／翻攝泫雅IG）
  
外型是天生，屁股卻可以自己打造！ 別為亞洲人天生的扁垂臀型懊惱， 岡部教練說：「關鍵在臀峰！」 只要臀峰拉抬1公分， 就能擁有IG最潮體態！ 管你扁平臀、下垂臀、方塊臀、鬆垮臀， 持續鍛鍊，一個月有效改變。
 
不用花時間瘦，只要創造「明顯腰臀比」， 便能踏上前往真理的道路！

怪獸跨步

初學者：往右走10 步、往左走10 步
中級～進階者：往右走10 步、往左走10 步Ｘ2 組（間隔10 秒）

1.雙腳打開與髖部同寬：將彈力帶套在腳背，雙腳打開與髖部同寬。髖關節屈曲，臀部往後推，膝蓋微彎，雙手扠腰。

▲▼真理臀。（圖／三采提供） 

2.橫向跨步：保持1的姿勢，右腳往右跨出，有節奏地走10 步；換邊往左走10 步。

▲▼真理臀。（圖／三采提供）

Point：以會讓彈力帶繃緊的步伐，橫向移動。

蚌殼開腳
初學者：左右各30 次
中級∼進階者：左右各30次Ｘ2組（不休息）

1.側躺，上方膝蓋往外展開，將彈力帶套在膝蓋上緣，身體側躺在地板上。右手托住頭，雙膝彎曲合併，身體重心稍微往前傾。

▲▼真理臀。（圖／三采提供）

2.上方膝蓋往外展開，臀部用力，保持上半身穩定，左腳膝蓋向外打開。打開至最高點時停留3 秒，回到雙膝合併。換邊動作。

▲▼真理臀。（圖／三采提供）

Point：動作時有意識地夾緊屁股肌肉，可以幫助膝蓋動作。

【書籍推薦】

▲▼真理臀。（圖／三采提供）

★書名：超HOT真理臀套組：一天2動作，30天練成【內含真理臀彈力帶一組2入＋30段親身示範QRcode＋30天隨行紀錄卡】

★作者：岡部友

★出版社：三采

★出版日期：2019年8月9日

★建議售價：新台幣639元

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