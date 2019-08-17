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躺著也會瘦！正確睡眠＝慢跑1小時　免運動還月減5公斤

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編輯／Rose

熬夜幾乎是現代人的基本配備，其實早睡早起不只有充分精神往前衝，更重要的是「正確睡覺能瘦身」！

▲睡覺,女生,睡眠。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲正確睡覺＝慢跑一小時，躺著都能瘦！（圖／翻攝PAKUTASO）

日本肥胖醫學專科醫師左藤桂子在《生理時鐘睡眠瘦身書》中寫到，正確睡眠，不需劇烈運動、不用限制飲食，一個晚上分解的脂肪，等於慢跑一小時，睡對了躺著就能瘦。反之，若常常熬夜，體內激素無法自然分解脂肪，在相同的生活情況下，一年反而會胖10公斤！

▲睡覺,女生,睡眠。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲若是有好好睡覺，不用運動也不用特別控制飲食，一個月就能瘦下一公斤。（圖／翻攝PAKUTASO）

聽起來很可怕？左藤桂子解釋這是受到「生長激素」的影響，它其中一個重要任務就是分解脂肪，她說生長激素在晚上8點～12點分泌最旺盛，睡不好會讓生長激素分泌量70％，造成脂肪囤積，但只要正確睡眠，躺著就能消耗300大卡，一個月下來可以瘦1公斤，半年瘦5公斤沒問題。

▲睡覺,女生,睡眠。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲熬夜會減少生長激素分泌，偏偏它是「瘦身激素」，所以睡覺影響身材甚巨。（圖／翻攝PAKUTASO）

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該怎麼靠「正確睡覺」瘦身呢？左藤桂子提出以下3大原則：

1.剛睡著的「3小時」必須不能被打斷，連貫睡到底。
2.凌晨「3點」必須為睡眠狀態。
3.一天總睡眠時間為「7小時」。

左藤桂子也提醒大家注意，睡前別劇烈運動、別喝酒、別用手機或電腦，確實做到才能助眠。另外，睡前可以泡泡澡，幫助自己放鬆入睡。

▲睡覺,女生,睡眠。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲睡前用手機會難入眠。（圖／翻攝PAKUTASO）

關鍵字：

睡覺, 熬夜, 減肥, 瘦身, 公斤, 上班
fashion.net

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