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跟著剪就沒錯！4款仙女瀏海範本，讓妳美出新高度

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▲▼4款仙女瀏海範本。（圖／翻攝自IG）

▲好的瀏海帶你上天堂，學女星這樣剪就不會出錯。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m、dlwlrma）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

髮型會影響一個人的印象，撇除髮型和髮色，最重要的就是瀏海了。別小看瀏海，舉凡長度、分線、彎度都是大學問。如果不想動頭髮長度，又想要快速改變印象，那麼剪個瀏海絕對最快方式。好的瀏海能讓妳瞬間變成巴掌臉，更能瞬間減齡，看似平凡卻有著大學問，為大家盤點4款仙女瀏海，不知道怎麼下手就不妨參考一下吧！

長瀏海

看似是瀏海長長的過渡期，實際上長過眉毛的瀏海有修飾臉型的效果，可以用小圓梳加強髮根蓬度，又或是將瀏海上捲打造出QQ的可愛感，活用度非常高。


眉上瀏海

潮流個性女生必備，將瀏海剪到眉上看起來更有活力，但這款瀏海比較挑臉型，肉肉臉較不適合，長臉女生剪起來別有一番風味。眉上瀏海起床時可能會有亂翹的困擾，髮型師建議先將髮根打濕，順著髮流吹就很好整理。

胎毛瀏海

由韓妞帶起的胎毛瀏海，首重凌亂感，需要注意瀏海髮量不能多，就像是隨意散亂下來的雜毛，微微覆蓋臉頰兩側和額頭，有意外的修飾臉型效果。天生自然捲女孩，留這種造型再適合不過。

八字瀏海
八字瀏海是最修飾臉型的一種，不少女星都留著它更顯優雅氣質，較長的瀏海可以中分蓋住顴骨修飾臉型，也可以隨性旁分，像是不會出錯的3：7比例，讓髮根自然垂下就超慵懶自然，不需要太多技巧就可以很美。

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關鍵字：

瀏海, 女星, 範本, 髮型
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