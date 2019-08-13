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帶刺玫瑰變Dior戒指　彩漆花瓣像真的

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▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）

▲Rose Dior Pop系列戒指的花瓣以彩漆呈現，中央花蕊鑲嵌鑽石或彩色寶石。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane加入品牌20周年創意大爆發，今年推出的作品相當豐富，最新力作Rose Dior Pop系列將迪奧先生最鍾愛的玫瑰轉化成立體，運用彩漆呈現鮮豔色調的花瓣，中央花蕊處鑲嵌鑽石或彩色寶石，讓玫瑰在指間綻放。

▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）

▲立體造型的Rose Dior Pop系列戒指戴起來存在感十足。

Victoire de Castellane早期以大自然與花園為主題的珠寶，常以大克拉寶石為主石，旁襯彩漆點綴繽紛花朵或小昆蟲。此次Rose Dior Pop系列再度運用彩漆工藝裝飾玫瑰花瓣，搭配如Bois de Rose系列帶刺玫瑰花莖的戒環，當中貴氣版於戒環與花瓣邊緣鑲鑽，中央鑲嵌呼應花瓣色調的紅寶石、藍寶石、祖母綠、鑽石；另一款式的花蕊非單顆主石，而是由鑽石與彩色寶石簇擁而成。

▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）

▲Rose Dior Pop紅寶石鑽石玫瑰戒指（左）5,600,000元，祖母綠鑽石玫瑰戒指 2,100,000元。

▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）

▲Rose Dior Pop 粉紅藍寶石鑽石玫瑰戒指900,000元。

伯爵（PIAGET）亦是玫瑰珠寶名家，開端是品牌傳人Yves Piaget大力支持玫瑰品種研發，冠軍玫瑰得主為感念他的貢獻，將冠軍玫瑰命名為「Yves Piaget Rose」，成為珠寶創作的靈感來源，呈現方式相當多元，包括鑲滿鑽的立體玫瑰珠寶、鏤空線條勾勒玫瑰輪廓的個性設計等。

▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）▲▼Dior與Piaget玫瑰。（圖／品牌提供）

▲Piaget Rose白金鑲鑽戒指（左）700,000元起，鏤空線條玫瑰金鑲鑽玫瑰戒指113,000元起。
 

關鍵字：

Dior, 伯爵, PIAGET, 玫瑰
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