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南韓動物咖啡廳「獴」翻！Jennie肩上狐獴這邊玩　還加碼浣熊、小袋鼠

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@roses_are_rosie、@meerkatfriends、@raccoon_cafe_blind_alley

最近南韓女團BLACK PINK團員Jennie 和 Rose在Instagram上PO出了與可愛狐獴的合照，近距離與小狐獴互動，還可以摸摸、餵食牠們，讓小狐獴們在你懷中睡覺～但這裡並不是什麼動物園的可愛小動物區，其實是一家名叫「Meerkat（狐獴）Friends」的咖啡店！

▲狐蒙咖啡廳。（圖／翻攝自IG@Meerkat Friends）

＃Meerkat Friends

近期南韓的動物咖啡店越來越多，不過有狐獴的可就新奇了！加上最近熱播的《獅子王》，想必大家都無法抵擋丁滿的魅力，而這間狐獴咖啡店就位於熱鬧的弘大，而且除了狐獴之外，還有其他小動物喔！

▲狐蒙咖啡廳。（圖／翻攝自IG@Meerkat Friends）

像是小型袋鼠，與媽媽袋鼠育兒袋中的小小袋鼠，當然浣熊也是店內人氣王！而調皮搗蛋的浣熊有一個好朋友，叫做蹄兔，外表有點像是紅遍全球的澳洲短尾愛袋鼠，在店家IG上可以看到牠常常黏著浣熊不放呢～

▲狐蒙咖啡廳。（圖／翻攝自IG@Meerkat Friends）

▲狐蒙咖啡廳。（圖／翻攝自IG@Meerkat Friends）

店內還有幾隻狐狸科的動物，與許多的小貓咪，以及其他動物。因為這些動物少見，也不完全都適合生長在南韓的氣候與都市環境，所以店家在飼養上費了許多功夫，把小動物們都照顧得好好的，那麼民眾們想近距離跟牠們玩耍的話，就必須抱著愛護動物的心，在特定區域中小心的互動才行喔！入場費為七千韓元（台幣不到兩百元），需另外加點飲料，不過是完全值回票價的～

＃BLIND ALLEY

如果特別喜歡浣熊的話，在首爾也有浣熊咖啡廳喔！店內看起來與一般的咖啡廳差不多，是因為浣熊們有專屬的空間，老闆娘心情好才會放牠們出來，不過點完飲料後只要支付門票六千韓元（約台幣一百五十元）就能進入與浣熊們玩耍，有黑浣熊也有白色浣熊，每一隻都超可愛！運氣好還能看到牠們洗東西的經典畫面呢～而且店內不是只有浣熊而已，還有可愛的狗狗與「迷你豬」！

不過，因為浣熊是夜行性動物，所以建議大家晚上去的話，浣熊們會比較有活力喔～

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關鍵字：

南韓, 咖啡店, 咖啡廳, 動物咖啡廳, 動物咖啡廳, 狐蒙, 浣熊
fashion.net

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