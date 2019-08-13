可以發懶一整天！義大利推配備70吋4K螢幕的智能床　還能控制燈光、分析睡眠

實習記者鄧光惟／綜合報導

相信有不少人的房間裡都有自己的電視，可以用來玩遊戲、看電影，不過，每當在床上喬好一個位置後，往往懶得起身拿遙控器或關燈，這時就會想擁有一間自動化的房間，而這個願望義大利的Hi-Interiors公司替各位實現了，因為這家公司研發出全新的「HiBed」智能床，不但有娛樂設備，還能控制燈光哦！

▲Hi-Interiors「HiBed」智能床。（圖／翻攝自Hi-Interiors）

其實前幾年Hi-Interiors公司就有推出智能床，而最新發佈的這款為第二代，並且與第一代相比，由義大利建築師Fabio Vinella設計的尺寸更小且時尚。然而，各位最關心的配備方面，搭載了70吋螢幕、4K投影機、揚聲器等，皆可以用來看電影、玩遊戲、聽音樂。

▲搭載了70吋螢幕、4K投影機、揚聲器，可用來玩遊戲、看電影、聽音樂。（圖／翻攝自Hi-Interiors）

另外，「HiBed」還擁有燈光系統與個人化設備，分別可以用來控制喜歡的亮度以及分析睡眠品質、提供室內空氣品質、鬧鐘設定等功能，絕對是一張超乎各位想像的夢幻智能床。

▲還能控制燈光以及分析睡眠品質。（圖／翻攝自Hi-Interiors）

由義大利公司Hi-Interiors推出的第二代「HiBed」智能床，目前已經可以至官網預購，不過，官方尚未公佈售價，但依照上一代的售價美金40,300元（約台幣125萬元）來看，價格應該不會相差太遠，有興趣購買的朋友，千萬別錯過這次的預購！

生活在充滿科技的年代裡，研發出什麼都已經不會覺得奇怪，像是日本SONY旗下的集資平台first-flight上，出現的「Reon Pocket」穿戴式空調，就是一個很好的例子，因為這是一款能夠自動調節溫度的空調，並且還擁有5段溫度調節與運作30分鐘自動停止的功能，不過，此裝置雖然預計於2020年3月出貨，但目前皆已銷售一空，有興趣的朋友可能要等到正式發售囉！

▲「Reon Pocket」穿戴式空調，能夠自動調節溫度。（圖／翻攝自Sony First Flight）

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