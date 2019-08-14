背著皮卡丘趴趴走！寶可夢ＸPORTER限定聯名登場　6款設計都附寶貝球登山扣

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紅遍世界各地的《精靈寶可夢》（Pokémon）自1996年誕生，已經陪伴我們23個年頭，是每位大朋友小朋友的共同回憶。日本「 PORTER」也為了紀念，特別推出「Pokémon＆PORTER」系列包款，不只使用超耐用的高強度Cordura®尼龍布料，還加入可愛的皮卡丘，保證各位看完這系列一定會失心瘋。

在 Instagram 查看這則貼文 PORTER YOSHIDA & CO.,LTD（@yoshidakaban.official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 9 日 下午 9:30 張貼

DAYPACK「後背包」 日本含稅售價為 ¥35,500（約NT$10,530）

採用耐磨、防撕裂的高強度Cordura®尼龍布料，讓你不論是要抓寶可夢還是對抗惡勢力都可以放心冒險～在後背包的外型上，不僅保留「PORTER」低調的風格，還加入皮卡丘的魔鬼氈裝飾，可裝可卸，讓你的包包有不一樣的造型與驚喜。

SHOULDER BAG「肩背包」 日本含稅售價為 ¥22,800（約NT$6,763）

這款肩背包不論男女都適合背上街，黑色的外型與簡約的風格，讓穿搭更有型，而且包包上垂耳、賣萌的皮卡丘，讓粉絲直接大喊可愛到要融化啦～

WAIST BAG「腰包」 日本含稅售價為 ¥32,700（約NT$9,700）

這款腰包不論是扣在腰上還是斜背都很好看！在前側設計兩個口袋，增加整個包包的方便性與實用性。皮卡丘坐在印有「PORTER」LOGO的行李箱上，直接完美結合兩個主角元素，這系列絕對是潮人們不可缺少的單品之一。

2WAY TOTE BAG「兩用包」 日本含稅售價為 ¥36,500 （約NT$10,827）

是托特包也是肩背包，附有可拆卸式的肩帶，讓你兩用變換自如，根據不同的需求有不同的背法，不論是上班族、逛街還是買菜都很合適，絕對是潮媽們必備！不僅開口大，可以方便取放物品，超大的內容量，放入一台13英寸的筆記型電腦不是問題。

2WAY POUCH「兩用手袋」 日本含稅售價為 ¥16,800（約NT$4,983）

WALLET「錢包」 日本含稅售價為 ¥14,000（約NT$4,153）

這次還有兩用手袋以及錢包，搭配以上包款使用，讓包包從裡到外都是你最喜歡的皮卡丘。兩用手袋可以把包內的小物收納好，像是充電器、耳機等等，用來當化妝包使用也很合適；錢包的內部有多層卡夾與口袋，可以把零錢紙鈔與各式的卡分類好，錢包上還有超可愛的皮卡丘刺繡，相信粉絲們一定無法抗拒這萌萌小臉。

各位有發現嗎！這系列的包包上都有附一個登山扣，仔細一看，紅白配色剛好就是寶貝球的顏色呢～除了是包包上的造型裝飾，平時還可以用來掛水壺或是鑰匙。另外，上面幾款的外型都是黑色的簡約風格，但是打開裡面後，居然是超反差的滿版皮卡丘造型，亮黃色讓你每次打開包包都會充滿好心情。

PACKABLE SHOULDER BAG「可收納式束口包」 日本含稅售價為 ¥14,800（約NT$4,390）

這款可收納式的束口袋是使用輕質尼龍面料製成，打開時是滿版的皮卡丘提袋，不論是要手提還是肩背都方便，不使用時可以收成寶貝球的造型，體積小，放在包包裡作為環保袋剛剛好！

「Pokémon＆PORTER」系列包款的販售期間為8／10～8／29，這陣子剛好要去日本的寶可迷們可千萬別錯過！還不趕快手刀開搶～

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