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起司、汽水少碰！營養師：生理期避開「3類食物」，小心越吃越痛

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▲▼生理期要避開的3類食物。（圖／翻攝自Pinterest）

▲除了冰飲不要碰，生理期要注意的飲食禁忌居然那麼多。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯/ Lily

生理期那幾天，肚子總是悶痛到不行，經痛除了因為個人體質影響外，平常吃進肚子裡的東西也很重要，若你為經痛所苦，營養師建議以下食物盡量少碰，能夠減低下次經痛的機會。為什麼會經痛呢？撇除個人體質因素，可能和以下幾個不良生活習慣有關。

吃太多冰涼食物

生理前一周直到結束後，中醫建議不要吃冰的、寒性食物。若是寒涼之氣進入體內會有損陽氣，當太多濕氣累積在人體就會產生不適。

腹部著涼

生理期前後盡量不要吹風淋雨，若是沒做好保暖著涼，腹部受寒就會導致血管收縮，月經量可能會變少。

糖分攝取過多

在生理期時間攝取太多含糖飲料及甜食，會耗損體內的維生素B，這樣一來會使得身體更加沒有精神。
營養師建議，若是想要減緩經痛，以下3類食物請盡量避免！

▲▼生理期要避開的3類食物。（圖／翻攝自Pinterest）

1. 乳酪類

牛奶、雞蛋、起士、乳酪類等食物，都會破壞鎂的吸收，這樣一來就有可能引發經痛。掉了生冷和辛辣食品還不夠，奶蛋類也要少吃才行。

▲▼生理期要避開的3類食物。（圖／翻攝自Pinterest）

2.含咖啡因的飲料

咖啡因飲料容易使生理期時的心情變得焦慮易怒。同時咖啡因也可能會令乳房脹痛，咖啡、茶、能量飲品還是少碰比較恰當。

▲▼生理期要避開的3類食物。（圖／翻攝自Pinterest）

3.汽水

生理期期間會大量失血，補充身體需要鐵質尤其重要，但市面上大部分汽水都含有磷酸鹽，會使鐵質難以吸收，則應該盡量避免。

關鍵字：

生理期, 食物, 經痛, 禁忌
fashion.net

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