fb ig video ETtoday search mobile

小包控「守桃花」不能忘了它　隨時Ready當漂亮女人

> >


▲小包控的「守桃花」整理術，快來學一下吧！（影／時尚中心）

編輯／Rose

時尚圈近年吹起小包風潮，精品包包一字排開通通在比小，甚至還有手掌尺寸的「迷你包」問世，當然手掌尺寸要具有實用性很難，但不可諱言走到街上觀察女人肩上背的包，小包早就成為主流！何況，現在一支手機在手，除了當電話又能當電腦，還兼具支付功能，背大包包受累的是自己。

▲▼VALENTINO VSLING。（圖／VALENTINO提供）

▲超模海蒂克隆上街時被拍到，背的也是小包包。（圖／資料照）

小包包內到底有哪些東西要帶呢？手機、鑰匙、錢包是口訣，接下來也許是跟手機綁緊緊的行動電源，再來化妝、保養用品至關重要，因為包包在小，也別忘了四面八方都是「桃花」的來源，隨時維持漂漂亮亮，絕對是每個女人都要有的本事。

▲▼電眼修修：小包控。（圖／記者林明瑋攝）

▲小包包要如何守桃花呢？首先，東西要帶對。（圖／時尚中心）

一支口紅在手，在關鍵時刻能增加好氣色，桃花自然也不會錯過。但基礎的保養也別忘記，護唇膏、迷你尺寸的保濕品都是必備，舉例來說30ml的電眼修修，即使一支零散的丟進包包裡也不會害羞，粉色的外表很有少女感，全臉能用的實用性更是一支當多支用，在皮膚乾燥的時拿起來輕點急救，或適時為眼周保濕，讓電眼更加明亮。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

桃花隨時隨地都在周圍出沒，女人外出時可要預備備，隨時Ready，整裝出發！

▲▼電眼修修：小包控。（圖／記者林明瑋攝）

▲桃花隨時隨地都在身邊出沒，維持美美的是很重要的是喔！（圖／時尚中心）

為歡慶「Her和她」開站推出超值特惠，即日起至8/31，電眼修修全效發光眼霜（30ml，1280元）買1送1，還加送3ml體驗包，以及韓妝裸唇唇彩筆1支，快點這裡搶貨！

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

▲電眼修修現在購買超划算，買1送1加贈體驗包及唇彩筆。（圖／品牌提供） 
 

關鍵字：

電眼修修, 眼霜, 保養, 旅行, 打包, 整理行李, 保養品, 桃花, Her, Her和她, ps美美妍電眼修修發光全效眼霜, ps美美妍, 自然美, NB, ps嘟唇修修豐嫩顯色唇筆, 韓妝裸唇, 眼霜, 唇筆
fashion.net

熱門文章

辦公室必備5樣「療癒神器」！懶人保養品、高顏值收納罐超欠買

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好卻「缺人追」的4個星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

歐陽娜娜同框金馬女配角被秒殺！慘輸「高級臉」文淇　網：眼神超渙散

IU《德魯納酒店》橫跨千年之戀的2個男人　最帥「青明護衛」搶走妳的心

《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比戲裡戲外都是極品！私下個性完全是可愛女友 啃樹皮都不行！腸道中「胖菌」多　照著熱量表吃照樣變肥 侯佩岑夏日補妝靠這一支全臉都亮了！推薦7款遮瑕好物值得無限回購 星巴克再現爆款冷水杯　鉚釘＋黑魂呈現哥德元素，用這個裝水比較好喝 6個女孩們都懂的「秘密」！頭油只洗瀏海、自拍躲後面比較瘦 整容級減肥！韓妞不節食甩掉50公斤　3大重點「偶爾獎勵小零嘴」 躺在床上也能瘦！睡前10分鐘小運動　懶人也能瘦腿消肥肚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面