小包控「守桃花」不能忘了它　隨時Ready當漂亮女人



▲小包控的「守桃花」整理術，快來學一下吧！（影／時尚中心）



編輯／Rose

時尚圈近年吹起小包風潮，精品包包一字排開通通在比小，甚至還有手掌尺寸的「迷你包」問世，當然手掌尺寸要具有實用性很難，但不可諱言走到街上觀察女人肩上背的包，小包早就成為主流！何況，現在一支手機在手，除了當電話又能當電腦，還兼具支付功能，背大包包受累的是自己。

▲超模海蒂克隆上街時被拍到，背的也是小包包。（圖／資料照）



小包包內到底有哪些東西要帶呢？手機、鑰匙、錢包是口訣，接下來也許是跟手機綁緊緊的行動電源，再來化妝、保養用品至關重要，因為包包在小，也別忘了四面八方都是「桃花」的來源，隨時維持漂漂亮亮，絕對是每個女人都要有的本事。

▲小包包要如何守桃花呢？首先，東西要帶對。（圖／時尚中心）



一支口紅在手，在關鍵時刻能增加好氣色，桃花自然也不會錯過。但基礎的保養也別忘記，護唇膏、迷你尺寸的保濕品都是必備，舉例來說30ml的電眼修修，即使一支零散的丟進包包裡也不會害羞，粉色的外表很有少女感，全臉能用的實用性更是一支當多支用，在皮膚乾燥的時拿起來輕點急救，或適時為眼周保濕，讓電眼更加明亮。

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桃花隨時隨地都在周圍出沒，女人外出時可要預備備，隨時Ready，整裝出發！

▲桃花隨時隨地都在身邊出沒，維持美美的是很重要的是喔！（圖／時尚中心）

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▲電眼修修現在購買超划算，買1送1加贈體驗包及唇彩筆。（圖／品牌提供）

