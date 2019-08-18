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日本超可愛「手指錶」跟戒指一樣大　迷你尺寸引熱論，看時間更方便

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編輯／JJ　圖／翻攝自moco官網Ring Clock官網、IG@moco_watch、@ringclock_official

時鐘、手錶最主要的功能就是顯示時間，現在科技這麼發達，「顯示時間」已經是所有電子產品最基本的功能了，雖然手邊有了智慧型手機，但配戴手錶仍是一個能凸顯個人氣質、展現品味的時尚單品，絕不能馬虎。在網路上討論度很高的日本品牌moco推出了配戴在手指上的迷你版手錶，小巧精美又很特別，就是跟別人不一樣！

＃moco

單看這只手錶感覺沒什麼特別的，不過戴到手上瞬間感受到它的迷你！由日本手作錶專家中野貴臣所設計，別看這些手錶小小的，指針絕不是裝飾，而是貨真價實的微型錶，款式設計同樣細節滿滿，就算小到看不清楚也要做到最好，這就是日本職人的精神。

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

錶面有圓形、方形還有三角形，錶戴也能挑選鍊條或是皮革，依照每給人不同的戒圍去挑選，款式比較中性，男生戴起來有種端莊的紳士感，女生看到絕對會讚嘆的品味，而女生戴起來就會顯得手指更纖細，淺色款顯氣質，深色款帶點陽剛味道，搭配穿搭可以營造出率性感。

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

迷你手錶戒指還有另外一種系列，是將錶面藏在晶瑩剔透的琉璃下，就像是配戴大顆水晶寶石戒指一樣，以線戒代替錶帶，戴起來十分優雅。

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

＃Ring Clock

Ring Clock 的概念回溯到2011年，創辦人Gusztav Szikszai本身是不愛戴手錶的人，所以他想或許和他一樣不習慣手腕上有東西的人們，應該會比較能接受戒指吧！於是Ring Clock的概念就誕生了，也成功募資到足夠資金並上架販售。

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

有別於傳統手錶的外觀，Ring Clock採用手術級不鏽鋼，環上的數字並不是靠旋轉或是指針來表示時間，而是靠裡頭的LED燈，依時間亮起對應數字的燈，機械感與科技感相輔相成，有分18種戒圍，男女生都可以配戴，但是因為寬度比較粗，更適合男生的手指，不過女生戴起來也很有個性，搭配指甲油還帶點龐克風格呢。

▲手錶戒指。（圖／翻攝自MOCO）

▲手錶戒指。（圖／翻攝自ring clock）

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關鍵字：

手錶, 戒指, 手錶戒指, moco, Ring Clock
fashion.net

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