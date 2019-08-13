影后凱特布蘭琪美出新高度！褲裝配「超浮誇寬袖」輕鬆碾壓全場

▲凱特布蘭琪選擇寶藍色浮誇寬袖，驚人氣質碾壓全場。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／台北報導

50歲的影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）堪稱凍齡女神，每每亮相總能成為鎂光燈焦點。近日，凱特布蘭琪出席電影「Where’d You Go, Bernadette」紐約首映典禮，穿著 Alexander McQueen優雅率性的寶藍褲裝現身，驚人氣質引起網友熱議。

▲凱特布蘭琪穿著 Alexander McQueen秋冬褲裝獨具特色。（圖／達志影像）

凱特布蘭琪擁有「精靈女王」的封號，即使年近50歲，依舊散發迷人氣質。此次為了即將在美國上映的喜劇電影「Where’d You Go, Bernadette」宣傳，凱特布蘭琪穿著 Alexander McQueen秋冬褲裝亮相，選擇率性的寶藍色大寬袖搭配低調的黑色西裝，深V設計將優雅形象拿捏的恰到好處，獨特寬袖打造巨星氣場。配上頭上亮眼的金髮，即使不穿裙裝禮服，憑著動人氣質也能美出新高度。

在 Instagram 查看這則貼文 Cate Blanchett Perú（@cateblanchettperu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 下午 6:01 張貼

同樣是為了新電影宣傳，日前凱特布蘭琪換上FENDI 2019秋冬高級訂製白色西裝亮相，和上一套黑色褲裝完全不同風格，俐落的剪裁搭配內層溫柔的大理石紋路襯衫。

即使是純白色西裝依舊擁有強大氣場，並且運用微捲瀏海打造出細膩的女神特質，畫面一公開也引起網友驚呼，「美出天際」、「真的是凍齡女神」、「氣場強到跪倒在地」。果然是影后凱特布蘭琪，每次登場都令人驚艷。

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