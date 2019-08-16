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別和他吵架！冷戰王星座TOP3，巨蟹跌破眼鏡、處女絕不好惹

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▲▼星座冷戰王TOP3。（圖／翻攝自劇照）

▲這3個星座冷到底，吵架千萬別惹他們。（圖／翻攝自鬼怪劇照）

編輯/ Lily

和家人、朋友，甚至是另一半都有意見不合的時候，有人是一定要吵贏，有的人是默默不吭聲實行冷戰招數，沉默到讓你都害怕，讓你完全不知該如何應對，便開始後悔早知道就不該和他吵，以下這3個星座，根本就是冷戰王來著。


1.巨蟹座

看似無害的巨蟹座，當你踩到他的點，或是真的把他給惹毛，他可以氣你很久很久。比起那種大吵大鬧，安靜無聲的冷戰更讓人害怕。巨蟹心裡有一個小世界，很多事情他加加減減、慢慢累積，當他真的在意時，就會毅然決然的冷戰，拒絕和你溝通，你需要花很大時間才能融化這座冰山。

▲▼冷戰王星座TOP3。（圖／翻攝自劇照、PIXABAY）

▲對彼此關係冷處理，有時比吵架更傷人。（圖／翻攝自Pixabay）

2.金牛座

金牛最拿手的就是超凡意志力，對於工作有明確目標，能一步一腳印完成。但他的毅力也會轉化成生氣冷戰時的耐力，當他真的生氣時，脾氣就會變得非常拗，還會隨著時間變得越來越固執，完全沒在管後果得不妥協，所以當你發現金牛有點不對勁時，就先把他的情緒放在第一位，才部會到最後難以收拾。

▲▼冷戰王星座TOP3。（圖／翻攝自劇照、PIXABAY）

▲處女座冷了一段時間，就很難熱起來。（圖／翻攝自後來的我們劇照）

3.處女座

處女座很兩極，開心的時候，即使你做錯也是對的，但只要他生氣，無論你怎麼做他都不會滿意，有時更會有冷淡招數來對付你，當他越在意，表現的就越冷淡，早就練就一身冷戰功力的他，一定要對方乖乖低頭，才肯罷休。

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