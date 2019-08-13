汪星人戴珠寶萌翻　旺旺首飾求好運　

▲Qeelin Wang Wang系列派出狗狗當廣告主角，超可愛。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

喜歡小狗的時尚迷，見到華人珠寶品牌Qeelin Wang Wang系列新作，肯定被收服，品牌請出雪納瑞、黃金獵犬、鬥牛犬當主角，戴上對應的狗狗造型珠寶萌翻了，讓人不知該看狗明星還是欣賞新珠寶，每件珠寶上都有小巧狗兒墜飾，適合日常佩戴。

▲狗兒戴Wang Wang系列珠寶，萌到不知道該看狗還是珠寶。

Qeelin於2015年首度發表以小狗為靈感的Wang Wang系列，名稱來自狗兒的聲音「汪汪」，諧音也有「旺」之意，可謂品牌的好運珠寶代表，目前已推出吉娃娃、玩具貴賓、鬥牛犬、法國鬥牛犬、臘腸、雪納瑞、黃金獵犬、拉布拉多等造型珠寶。

▲Wang Wang法國鬥牛犬大頭造型18K白金、鑽石與黑鑽吊墜（左）92,000元，玩具貴賓大頭造型18K白金、鑽石與粉紅寶石吊墜108,300元

當中手鍊以狗狗的大頭造型為主，項鍊與戒指則有大頭或全身姿態，狗狗鑲嵌白鑽或彩色寶石創造bling bling效果，別緻可愛。

▲Wang Wang雪納瑞18K白金、鑽石與藍寶石吊墜（左）313,500元，黃金獵犬18K玫瑰金鑲鑽手鍊71,800元。

法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也有吸睛的動物珠寶，Lucky Animals系列旗下小狗與貓咪胸針，分別以縞瑪瑙搭配珍珠母貝或虎眼石呈現，並由招牌的金珠滾邊勾勒出動物輪廓，超級卡哇伊。

▲梵克雅寶Lucky Animals珍珠母貝與縞瑪瑙狗兒胸針（左）203,000元，鑲縞瑪瑙與虎眼石貓兒胸針183,000元。