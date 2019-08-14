失眠者救星降臨！日本「烏龍麵棉被」比玩偶好抱，有助提高睡眠品質

編輯／JJ 圖／翻攝自goku-nokimochi.com/udon/、樂天市場購物網@50 OFF GIRL

日本人的發明總是不讓人失望，有創意是基本外，還超實用、一點也不廢！日本企業「悟空のきもち」以能讓人達到「絕頂睡眠」的頭部SPA聞名，最在乎睡眠品質的「悟空のきもち」這次更推出了「睡眠用烏龍麵」，讓一票網友們看傻了眼，但這並不是在開玩笑，8月20日起將會正式在日本開賣！

靈感便是來自這一條一條白白的烏龍麵，「悟空のきもち」認為沒有人說棉被一定要做成四方形，那都只是工廠為了方便大量生產，而為了研發出能使人達到最佳睡眠狀態的寢具，就算做工多了更多程序、更複雜也沒關係，於是「睡眠用烏龍麵」便誕生了！

官網上說明，許多人睡覺時喜歡抱著東西或是雙腳間夾著枕頭睡才有安全感，蓋上這條烏龍麵棉被，可以隨意伸出手腳抱著麵條，非常方便舒服，睡前想滑個手機也能直接從空隙中伸出。

官網更宣稱這條棉被「冬暖夏涼」，夏天蓋舒服是可以理解的，隨時都能打開烏龍麵條散熱，不過或許大家會覺得空隙這麼大怎麼保暖，官網上也有解釋，能使棉被保暖的元素是「空氣」，因此冬天時只要在烏龍麵棉被上蓋上一條薄毯，原本就蓬鬆的烏龍麵加上麵條間的間隙就能涵蓋許多的空氣量，以有效阻絕冷空氣，保暖效果甚至堪比羽絨被。

清洗方面的問題店家也設想周到，每一條烏龍麵都可以拆下來分開洗！手洗或扔進洗衣機都行。「睡眠用烏龍麵」的售價為16,800日元，目前預約人數已經爆表，下訂要等到12月呢！

其實這種惡搞寢具的商品也有許多商家販售，不過大部分都是一般涼被，好不好睡或許就沒有「睡眠用烏龍麵」這麼講究，但下面這兩款食物造型的棉被也好有創意啊～蒸熟的大螃蟹與牛排竟然還充滿光澤感，真實度100％。

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