家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

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家居的擺設能夠看出一個人的品味，並且一個好的擺設也能讓心情愉悅，所以家居用品的選擇就非常重要了。日前，IKEA攜手Virgil Abloh打造的地毯系列，想必大家還記憶猶新，不過，這次Virgil Abloh要帶來的不是聯名，而是替自家的Off-White設計首個家居系列。

▲IKEA X Virgil Abloh聯名地毯。（圖／翻攝自品牌提供）

▲Off-White首個家居系列。（圖／翻攝自Off-White）

Off-White的首個家居系列命名為「HOME」，而該系列共有3個類別，分別為「CERAMICS」、「BED」以及「BATH」，顧名思義，這3個類別將有陶瓷用品、床單以及浴室用品，下方帶各位介紹。

1.「CERAMICS」

該系列的品項眾多，包括大大小小的餐盤、碗、咖啡壺、咖啡杯、馬克杯、玻璃杯、煙灰缸、置物盤等，而設計以矢車菊藍為主題，並且搭配Off-White Logo字樣。

▲眾多以矢車菊藍設計為主題的陶瓷用品。（圖／翻攝自Off-White）

2.「BED」

「BED」系列推出的品項較少，僅有床單組以及針織毯子，不過，這2個用品於設計上，則是採用Off-White經典的箭頭標誌，也是頗具收藏價值。

▲床單組以箭頭標誌為主打。（圖／翻攝自Off-White）

▲針織毯子的色調以橘色呈現。（圖／翻攝自Off-White）

3. 「BATH」

浴室用品也是該系列的重點之一，因為此類別的浴袍、浴巾、毛巾上，皆以箭頭標誌、Off-White字樣以及「HOME」的標語呈現，絕對不能錯過！

▲浴室用品絕對是該系列的主打商品。（圖／翻攝自Off-White）

首次推出的Off-White「HOME」家居系列，現已登陸希臘小島Mykonos（米科諾斯）的門市，後續則在9／1於官網與EMPTY GALLERY上架，而售價區間為美金95元（約台幣2,950元）至美金635元（約台幣19,700元）不等。

▲Off-White位於Mykonos的門市。（圖／翻攝自IG@off___white___mykonos）

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