「跳格子健身法」讓「深蹲跳」事半功倍　練出蜜大腿＋翹臀也能很好玩

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@cindymello、Pinterest

想要鍛鍊大腿與臀部，最基本的動作不外乎就是深蹲，當然還有許多其他的動作與方法，不過這些制式的健身組數做起來總是稍嫌無趣吧？名模Cindy Mello就將基本的深蹲跳結合大家兒時一定玩過的「跳格子」，一格一格往前跳、深蹲，想要格子來點變化都可以自己隨意排，健身多了點變化就能督促自己更持之以恆～

小時候玩的跳格子，必須照著格子中的數字來跳，不過用於健身的話就不用這麼複雜～只要有幾條繩子，到哪裡都可以進行！

看看影片中Cindy Mello 將非常基礎的「深蹲」＋「跳」運用在跳格子上，而且每一步的動作都要精準到位，比起平常的原地深蹲需要更多專注力來保持平衡，固定的格數對於計算組數也容易的多，平常就有在健身的女孩們如果覺得這樣根本零難度，也可以學Cindy Mello 利用彈力帶來加強訓練強度。

來回一組，做個三組就會非常有感！能有效訓練到大腿、核心，重點是臀部會變得更緊實～

在 Instagram 查看這則貼文 CINDY MELLO（@cindymello）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 10:34 張貼

除了跳進格子中，也可以來點變化，請看到貼文中第四個影片。兩腳相互交叉跳，利用地上的格子一步步向側邊前進，可以當作快速的暖身、簡易有氧運動，綁上彈力帶後也能更加強運用雙腿前、後側的肌肉，這個動作能相當平均的鍛鍊，不用擔心不慎練出局部腿肌的問題。

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光是每天做這兩個動作，對臀腿的鍛鍊就很有效果，搭配跳格子的概念，是不是讓健身變得更有目標性、更有動力去完成了呢？

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