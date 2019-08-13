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JO MALONE 6款免費包裝服務只在這！　SOGO復興館打造「香氛殿堂」拼頂級

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▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲SOGO復興館B1改裝，JO MALONE全新概念店以服務做區隔。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近期SOGO復興館改裝動作頻頻，地下1樓的美妝區8／8整新開幕，以「香氛殿堂」為主題打造，整合12個頂級香氛品牌，且推出獨家商品與服務拼出獨特，英國JO MALONE全新概念店就提供6種免費包裝服務，讓消費者送禮感受升一級，此外全以獨家概念店登場，英國製香世家PENHALIGON’S還能用電腦幫你選出喜愛的香味。

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲引進PENHALIGON’S品牌進駐。

強調東區奢華的SOGO復興館，除了有精品進駐之外，近期也整合化妝品區，以「全台頂級香氛最齊全」為概念打造，重新迎回睽違5年的CHANEL美妝，打造整面香水牆，即將在9／5正式開幕，而嬌蘭首家的藝術沙龍香水專門店也進駐，首賣旗下「帝王香水」系列，單罐要價9,500元，開幕6天就賣出6罐。

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲嬌蘭帝王香水系列與聞香扇。

在台熱賣的JO MALONE也設立全新概念店，將包裝服務再加強，提供6種特殊包裝包括浮雕、燙金、貼紙、亮粉、胸章與照片傳印服務，讓客製化再加強；英國香氛PENHALIGON’S則在優雅櫃位中設置選香電腦，客戶可依據自己的喜好回答問題，進而選出潛意識裡喜愛的香氛。

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲JO MALONE提供客製化的包裝服務。

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲PENHALIGON’S可透過電腦做測驗，找出自己喜歡的香水。

此外，B1樓層中再開幕一間星巴克咖啡，以低調沈穩的佈置融入賣場風格，並提供更多歇息之處。SOGO表示，全新的化妝區改裝完後，比之前的面積大上92坪，總面積達到近300坪，預計其樓層年度業績可成長25%，達到12.5億元。

▲SOGO復興館B1改裝。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供）

▲除了B2的星巴克門市之外，B1再進駐另一個空間。

關鍵字：

SOGO, 復興館, B1, 香氛, 化妝
fashion.net

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