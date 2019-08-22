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3分鐘完成懶人美肌法！盤點「一瓶抵多瓶」保養品　省時又省力

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▲省時省力！一瓶抵多瓶的多效保養品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲想擁有透亮好肌膚，每日保養是最基本的。（圖／翻攝自IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　

俗話說得好：「只有懶女人，沒有醜女人」但現代人生活型態忙碌，許多人工作、生活兩邊忙，不僅睡眠不足，就連保養時間都沒有！根據國內最新一份「女性肌膚保養觀念及習慣調查」顯示，將近6成女性每天保養時間不到10分鐘，雖然願意花錢買保養品、投資自己，卻不見得有時間、心力好好保養。

因此，越來越多品牌開始著重推出快速有效、一瓶含有多種功能的All in One產品。不論你是懶惰擦太多瓶瓶罐罐的懶女人，還是每天只有3、5分鐘可以保養的忙女人，只要備妥一款適合你的「All in One」多效合一保養品，洗臉後一瓶搞定所有保養程序，快速完成省時省力的「懶人保養法」，再忙再懶都不怕變成醜女人！

▲省時省力！一瓶抵多瓶的多效保養品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲美樂思凝露，180g，NT$1,180。（圖／品牌提供，以下同）

美樂思凝露使用日本三古泉之一的出雲玉造溫泉水為基底，配合富含66種美容成分的滲透前導精華液保濕成分，打造出一瓶可抵化妝水、乳液、精華液、乳霜的All in One凝露，讓你一瓶完成全部保養。

▲省時省力！一瓶抵多瓶的多效保養品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲PS美美妍 電眼修修全效發光眼霜，30ml，NT$1,280。

PS美美妍電眼修修全效發光眼霜，是一款多功效複合性眼霜，能在修護的同時保濕、涼白和預防老化，質地清爽，連年輕肌膚使用也不怕黏膩，全臉都能使用。


目前為歡慶Her電商平台開站，PS美美妍更推出限時分享特價活動，電眼修修全效發光眼霜買1送1，再加送3ml體驗包，以及韓式裸色唇彩筆1支，快點這裡搶貨。

▲省時省力！一瓶抵多瓶的多效保養品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲BOTANICAL ESTHE 55秒植物醒膚面膜，30片，NT$750。

這款日本知名植萃速效保養品牌BOTANICAL ESTHE專為忙碌現代人打造的All in One面膜，使用日本產製純棉膜布，運用包含7種有機成分的植物精華，只要敷上55秒一次完成潔顏、化妝水、精華液、乳液、乳霜、面膜、妝前乳等7合1保養。

▲省時省力！一瓶抵多瓶的多效保養品。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
▲資生堂 怡麗絲爾淨白多效日間美肌乳T+，SPF50+/PA++++，35ml，NT$1,100。

資生堂怡麗絲爾淨白多效日間美肌乳具備乳液、妝前乳、防曬乳三重日間美容保養功效，早上化妝水後抹上一抹就能提升透亮純淨度，揮別暗沉蠟黃肌感，被稱為「懶癌人」必備的妝前神物。

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關鍵字：

保養, All in One, 保養品, 多功能, 多效, 懶人保養法
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