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試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜一抹清爽　全臉可用CP值超高

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▲眼周是全臉肌膚最脆弱的部位，儘早開始保養才能避免乾紋、暗沈出沒。（影／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導　

眼周是全臉肌膚最薄、最脆弱的部位，缺乏皮脂膜，容易乾燥、缺水缺油，加上紫外線損害、作息不正常、用眼過度、頻繁上妝卸妝等環境及生活因素，細紋、鬆弛、黑眼圈逐漸浮現，眼周老化更是提早發生。想要維持年輕的明亮大眼，除了要趁早開始保養眼周，更要選對眼周保養品。

▲萬用高CP眼霜！PS美美妍電眼修修。（圖／記者張毓容攝、翻攝IG）

▲PS美美妍 電眼修修全效發光眼霜，30ml，NT$1,280。（圖／記者張毓容攝）

美妝品牌PS美美妍專為年輕肌膚和討厭厚重黏膩感的消費者研發推出「電眼修修全效發光眼霜」，添加多種精華成分，擁有保濕、亮白、抗老等多種滋養效果，質地卻清爽水感好吸收，且除了呵護眼周，全臉都可用，加上30ml大容量，堪稱最適合年輕女孩和小資女的高CP值多功能眼霜。

▲萬用高CP眼霜！PS美美妍電眼修修。（圖／記者張毓容攝、翻攝IG）

▲清爽的乳狀質地，一推開就化為水感。（圖／記者張毓容攝）

清爽水感，全臉皆可用

不同於一般的眼霜較厚重黏潤的印象，電眼修修全效發光眼霜擁有一抹推開就化成水感的清爽質地，不僅好吸收，並確保豐富成分不只停留在肌膚表層。除了可用於脆弱的眼周肌膚外，全臉肌膚也都能用，不只是眼霜，更是萬用乳霜。

保濕、美白、抗老多效合一

電眼修修全效發光眼霜添加多種精華成分和獨特植物幹細胞等，打造多功效的複合型眼霜，保濕、美白、修護同時預防老化。

像是利用乳酸菌提取物、維他命E等，形成水分保濕膜，高效保濕並補充營養，賦予肌膚水分和能量，預防乾紋生成；運用傳明酸、煙酰胺、甘草酸二鉀 等三重美白成分改善眼周暗沈，恢復明亮；更運用6種胜肽幫助改善鬆弛、增加彈力，幫助肌膚重現緊緻與彈性。

大容量高CP值
除了多種保養功效和多種用法外，電眼修修全效發光眼霜更擁有30ml大容量，幾乎是一般眼霜的2～3倍，不僅使用時間更長，拿來當作乳霜擦全臉也一點都不心疼，CP值超高。

為歡慶「Her和她」開站推出超值特惠，即日起至8/31，電眼修修全效發光眼霜（30ml，1280元）買1送1，還加送3ml體驗包，以及韓妝裸唇唇彩筆1支快點這裡搶貨！

▲萬用高CP眼霜！PS美美妍電眼修修。（圖／記者張毓容攝、翻攝IG）

 ▲電眼修修。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前推出限時優惠活動，電眼修修眼霜買1送1再加贈3ml眼霜體驗包，以及裸色唇彩筆。（圖／品牌提供）




 

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