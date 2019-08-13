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微風董娘孫芸芸濕髮跑趴！火紅「低胸洋裝」尬甜姐兒謝沛恩

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▲名媛孫芸芸濕髮跑趴超時尚。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國時尚精品Chloé以「Paddington鎖頭包」風靡各個年齡層女性，如今風潮再次來襲，推出第二代Aby Lock迷你鎖頭包。不僅在微風南山設立全新概念店，更請來董娘孫芸芸以一身艷麗紅色緹花開襟式洋裝，露出招牌美腿碾壓全場。

▲▼Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-孫芸芸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-孫芸芸。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫芸芸以紅色開襟式洋裝現身NT$114,600；咖啡色蜥蜴皮壓紋迷你鎖頭包NT$53,200。（圖／記者黃克翔攝）

微風南山董娘孫芸芸一直以來都是時尚精品Chloé的愛好者，此次換上紅色開襟式洋裝，拎著Aby迷你鎖頭包現身氣勢十足。孫芸芸也提到，「以往很少選擇紅色禮服，這次還使用了金色垂墜式耳環，非常喜歡用飾品做不同搭配。」再加上領口深V設計以及招牌美腿，果然一登場就鎂光燈閃不停，一頭微濕髮完美呈現氣質形象。

▲▼Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-謝沛恩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-謝沛恩。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝沛恩選擇蘇格蘭高地印花上衣走帥氣路線，NT$21,600。（圖／記者黃克翔攝）

陽光甜姐兒謝沛恩則是選擇換上本次秋冬裝，充滿異國色彩的蘇格蘭高地印花上衣與格紋毛呢褲裝俏皮登場，完美呈現品牌的中性設計理念，打造不同以往的帥氣造型。而謝沛恩同樣拜倒在品牌鎖頭包的魅力之下，「這次的設計很夢幻，就像是裝了許多神秘感在裡面。」

▲▼Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-孫盛希。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-孫盛希。（圖／記者黃克翔攝）

▲創作才女孫盛希駝色大衣NT$114,600；小巧鎖頭包NT$53,200。（圖／記者黃克翔攝）

同樣受到矚目的還有創作才女孫盛希，以格紋襯衫洋裝搭配駝色大衣。近期備受時尚圈寵愛，孫盛希則是笑著回應，「敗家的機會多了很多。」平時喜歡帶大包出門的她，最近也被小巧可愛的鎖頭包迷倒，不過就算是再小的包，也一定要帶上護唇膏、手機、耳機三件東西，獨具音樂人風格。空靈系女演員林映唯則是穿著紅白法式印花短洋裝現身，仙氣滿滿散發出獨特韻味。

▲▼ Chloé 2019秋冬新品暨Aby Lock系列包款發表派對-林映唯。（圖／記者黃克翔攝）

▲女演員林映唯紅白法式印花短洋裝散發獨特仙氣，NT$114,600。（圖／記者黃克翔攝）

品牌此次主打包款Aby Lock迷你鎖頭包，將尺寸縮小符合大家的跑趴需求，提供6種配色，結合多種材質，包括鱷魚及蜥蜴壓紋皮革。另外，整體設計像是一把小鎖，更在底部運用了鏡面造型的鑰匙孔，以及搭配包款的金屬鑰匙吊飾，連孫芸芸也搞笑用包包來照鏡子，勢必成為下一個It Bag。

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