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名媛設計師盧南君教禮服穿搭　按衣、飾品、鞋順序搭配不NG

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 ▲盧南君與黃湘云示範禮服穿搭（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

名媛設計師盧南君創立飾品品牌Momo’s march超過15年，毫無懸念收掉專賣店，改進駐專營禮服與婚紗Linli Boutique，期待激盪出新火花。她與Linli Boutique品牌總監黃湘云一同示範3套不同風格的禮服穿搭，她從服裝顏色、剪裁與布料決定搭配的飾品，最後才決定鞋子；而黃湘云的穿搭講求自由度，「穿得開心、戴得開心最重要」。

▲▼盧南君與林莉總監黃湘云專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Linli Boutique品牌總監黃湘云（左）與名媛設計師盧南君，示範正式場合時尚穿搭。（圖／記者張一中攝）

▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）

▲Momo’s march進駐Linli Boutique，與正式禮服激盪出新火花。（圖／品牌提供）

Linli Boutique引進西班牙Isabel Sanchis、Olimpia Sanchis、英倫品牌Galvan London、Marchesa Notte、紐約品牌Badgley Mischka等15個禮服品牌。盧南君穿上女人味十足的Badgley Mischka紅色太空棉開岔洋裝，是她鮮少嘗試的女人味設計，由於腰際已有搶眼的蝴蝶結裝飾，她選擇將飾品重點放在頸部，戴上最新作品埃及豔后系列小環串接雙排中短版項鍊。

▲▼盧南君專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）

▲盧南君難得穿饒富女人味的禮服，Badgley Mischka紅色開岔洋裝，搭埃及豔后系列小環串接項鍊11,000元。（圖／記者張一中攝、品牌提供）

小禮服造型也能穿出女神氣勢，盧南君換穿Teri Jon黑色斗篷洋裝，戴上更埃及豔后系列更華麗的六角鑽多層次寬版項鍊金色系款，與多個萬花筒系列手環，立刻展現強大氣場，她認為鎖骨是最美的部位，可靠戴具分量的項鍊特別凸顯。

▲▼盧南君專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）

▲盧南君穿Teri Jon黑色斗篷洋裝搭15,580元埃及豔后系列六角鑽多層次寬版項鍊，展女王氣勢。（圖／記者張一中攝、品牌提供）

喜歡依心情穿搭的黃湘云，這天選擇酷酷的Galvan London黑白條紋連身褲，她特別搭配Momo’s March甜蜜的束縛三指戒與躍起的水滴戒，均是線條俐落但點綴圓潤珠飾的設計，展現剛柔並濟的味道。

▲▼林莉總監黃湘云專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）

▲黃湘云穿剛柔並濟的Galvan London連身褲裝搭Momo’s March戒，甜蜜的束縛三指戒（左）2,980元，躍起的水滴戒2,580元。（圖／記者張一中攝）

兩人示範3套不同時尚風格，一致認為女性應該大膽放手嘗試，黃湘云笑稱「服裝搭配好質感的飾品，每天出門都是新的一天」；盧南君則計畫為Linli Boutique打造每件均是獨一無二的首飾，近期她更朝訂製婚戒、14K或18K金貴金屬訂製款發展，她甚至喊話希望替別的牌子設計，即使不掛名也行，「我不能活在一個人世界，合作才有進步」。

▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）▲▼ Momo`s march。（圖／品牌提供）

▲寬版萬花筒手環（左）3,580元，萬花筒手環2,580元。

關鍵字：

盧南君, 黃湘云, 林莉, LinLi Boutique, Momo’s march
fashion.net

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