包包就是要高質感！Longchamp小羊皮新色超美、Wandler手袋IG熱度超高

畢竟這是一項關於人生的高單價投資,好的包款,就是需要好的高質感皮革來感受。每一季推陳出新的精品品牌新包,就算不是經典,高質感皮革所帶來的魅力絕對是選包時不容小覷的關鍵。女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包,讓VOGUE每個月為您推薦最新包款,每個月都充滿新鮮選擇,加入夢幻清單再好好考慮也不遲。



Longchamp Le Pliage® Cuir小羊皮摺疊包升級款

Longchamp的Le Pliage® Cuir小羊皮摺疊包自2012年問世以來,已經是熱賣的經典款式。今年Le Pliage® Cuir小羊皮摺疊包全新再升級,肩帶加寬、提耳變大、奔馬壓印更鮮明、內裡採用最新Monogram – LGP印花,保留經典元素 大秀時髦潮流。除了升級外型與細節外,Le Pliage® Cuir小羊皮摺疊包本季更推出八種全新色調,包括白蘭地色、香瓜黃、海軍藍、粉筆白、雲藍色、蜜粉色、銹色與黑色,以優雅柔和配色為秋冬造型注入溫暖氣質。尺寸部份,Le Pliage® Cuir小羊皮摺疊包有三種大小的手提包、斜背包、後背包與旅行袋可供選擇。







Longchamp 本季更同步推出秋冬限定Le Pliage® Cuir Webbing小羊皮摺疊包,Webbing原意為織帶,本系列以亮麗朱紅和秋冬色系海軍藍手袋兩種色調,各自配上朱紅色和銹色撞色色塊交織出標有大大LONGCHAMP字樣的條紋網狀織面肩帶,肩帶長度更可隨個人喜好恣意調整,並在手袋嵌入閃耀的淺金色飾扣。



IG熱度超高的簡約小眾包WANDLER 2019秋冬新款

來自阿姆斯特丹的簡約小眾包款品牌Wandler由設計師Elza Wandler創立,從2017年到現在短短幾年之間,已以成為許多明星及歐美時尚部落客不可或缺的時尚單品。簡潔乾淨的線條、低調優雅的設計以及大膽的用色,讓Wandler成為既時髦又實用的日常包款。Wandler 堅持選用植物鞣製的義大利頂級皮革。每個包款至少要花上7-8小時的製作時間,並由義大利歷史悠久的家族工坊進行生產。







ART HAUS獨家引進2019秋冬熱門新款,共有九種包款,而最經典也最受歡迎的款式便是Hortensia。擁有半圓形的簡潔線條,充滿現代建築的美感,大方不失時髦。經典實搭加上質感上乘的優點,讓Hortensia成為辨識度最高的包款。2019年早秋推出了紮染印花設計,灰色與白色相互融合,抽象的呈現方式宛如水墨畫般,充滿藝術之美。







alexanderwang 經典小羊皮腰包attica

attica使用黑色拋光羊皮面料,柔軟親膚的小羔羊皮材質讓人愛不釋手百搭之外,更是設計師王大仁認為「充滿能量」的顏色,搭配俐落銀色金屬釦鍊及金屬釦,細緻中更添街頭工業感。attica系列包款受到如此歡迎,原因莫過於其百搭的外型設計。不論配西裝正裝、小洋裝或是簡單背心加牛仔褲,皆毫無違和感,加入復古元素的外型設計也與品牌的運動時尚風格不謀而合,讓人輕鬆駕馭每日穿搭。

外型看似小巧,這款腰包其實擁有相當足夠的空間收納日常必須,多達6個夾層則是讓每樣物品都能整齊地安置。一包多背的功能也是熱銷重點,如同品牌對於attica背戴方式的註解”Throw it over your shoulder”,就像是出門前隨手拎起的小配件一般,隨興地單肩背、斜肩背或是自然地掛在腰上,都會讓人有如走上了伸展台般時尚。同時,alexanderwang推出了多種不同大小及材質的款式,提供追隨者更多選擇和機會跟上這股腰包旋風。







OFF-WHITE c/o Virgil Abloh™ "Jitney"包款系列

Off-White c/o Virgil Abloh™ 推出2019年早秋「Jitney」包款,以成熟典雅的姿態混搭當代潮流態度,靈感來自於往來於紐約市中心與高級避暑勝地漢普敦之間唯一的大眾運輸工具Hampton Jitney巴士,此次的商品概念正是希望體現多樣化的折衷主義與矛盾,同時充滿強烈個人風格並蘊含豐富意涵。此系列共推出六種款式,每款都配有品牌經典金屬箭頭旋鈕與可拆式背帶,襯裡選用柔軟的酒紅色Nappa皮革,內附數個口袋,以打凸手法印上Off-White商標與系列名稱,搭配方正剛硬的復古輪廓,外觀上印有各式風格強烈的印花圖案,以及例如寫著「Cash Inside」的塗鴉字樣,徹底展現大膽的美學風格。

「Jitney」包內裡附有數個口袋,以打凸手法印上Off-White商標與系列名稱,內襯選用柔軟的酒紅色Nappa皮革,增添奢華觸感,由內而外體現了當代優雅風情。

