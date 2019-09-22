跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤

「限醣飲食」的減重效果已經獲得醫學證實，不但效果好，也是既安全又健康的飲食法。享受美食同時亦能達到瘦身效果，是飽食年代中有減重需求者的福音。在《京都名醫的吃到飽減重法》一書中提到，「限醣飲食」醫院臨床實證，成功率達8成以上，且第一週就能瘦2～3kg，此外，還有改善代謝症候群症狀、讓血流暢通、膚質髮質變好、增強自癒力、抗老、減輕過敏性疾病症狀、避免減肥憂鬱症發生等意想不到的效果。



「限醣飲食」的三大好處：



一、不運動也能瘦：減重前四週不做運動，此時運動容易飢餓，也會吃更多。把吃對食物的功課做好，觀察自己身心的變化，減輕一些體重再開始運動，會愛上運動，減重才能持續。

二、可以喝酒的減重法：限醣飲食選擇不含醣的蒸餾酒（如：威士忌、白蘭地），少喝或不喝發酵酒（如：啤酒、日本清酒），這樣的飲酒區分也適合三高和尿酸高的患者參考。

三、不需要忍耐，所以可以持久：復胖率高，大多是採用忍耐少吃，或者低卡路里的飲食計劃，終究無法忍耐多時而慢慢吃回來，體重當然也會加倍奉還。減重要吃好的、有飽足感的食物，應該包含好醣、好油、好蛋白質。好醣食物如果能依照江部醫師三種限醣飲食進行，確實能享受吃好吃飽又能減少體重的幸福。

《京都名醫的吃到飽減重法》一書中也提出，限醣飲食的10大守則：

一、魚貝、肉、豆腐、納豆、起司等，主成分為蛋白質及脂質的食品要確實攝取。

二、盡量避免攝取醣類，尤其是白色的麵包、白米、麵食以及零食、白砂糖等精製的醣類。

三、主食最好是未精製的穀物，像是糙米、全麥麵粉等。

四、少喝牛奶、果汁等飲料，最好喝無添加物的豆漿、水、日本煎茶、麥茶、烘焙茶等。

五、醣類含量少的蔬菜、海藻、菇類等可適量攝取，水果少量就好。

六、要積極攝取橄欖油以及魚油（EPA、DHA），並減少攝取亞麻油酸。

七、可以吃美乃滋及奶油，但要是無糖的美乃滋。

八、可以喝蒸餾酒（日本燒酒、威士忌、白蘭地等）。但是釀造酒（啤酒、日本清酒等）少喝。

九、零食以及下酒菜要以起司、堅果類為主，適量就好，不可以吃糕餅以及水果乾。

十、盡量選擇不含化學合成添加物的食品。

以上為「限醣飲食的十大守則」，是限醣飲食的精髓，這是不吃主食，只吃配菜，但是更顧及健康的吃法。如果能夠以此為準則選擇食物，吃的量沒有特別限制，只要不是極端的大胃王，可以吃到肚子飽了、滿意為止。

食品的選擇也很簡單，只要知道並記得哪些食品的醣類含量高即可。在本書的最後，我們把應該少吃的代表性食品整理成表，請牢記在心。其實大部分的食品不需要記，都能很快知道它的醣類含量高，所以並不難，只要避開屬於主食的白飯與麵包、義大利麵等麵食，以及薯類、南瓜等蔬菜，和吃起來甜的食物就大致OK。

限醣飲食的準則是，每餐攝取的醣類總量要少於二十公克，不過它只是一個標準，不需要每餐斤斤計較，只要避開醣類含量高的食品就可以了。跟計算卡路里不同，要注意的就只有這些，非常簡單，而且配菜部分可以自由食用。這跟辛苦計算卡路里的方式不同，可以輕鬆地持續下去。

※編輯：yoyo | 來源：商周出版 《京都名醫的吃到飽減重法》 作者／ 江部康二 |

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