4個高質感品牌你一定要認識　Lulu神複製陳珊妮就是穿「喀什米爾之王」

無關乎潮流趨勢，這些品牌所追求的是一種可以傳家的風格。無論在任何季度還是任何時尚潮流中，這樣的風格像是一股高檔的清流，自在優雅且歷久不衰，不管過了多久，當你再看這些單品，還是會想要不斷地重複使用和穿著，這就是高質感物料與配件的魅力。





NET-A-PORTER X The Row獨家限定系列

Mary-Kate Olsen瑪莉凱特歐森與Ashley Olsen艾許莉歐森雙胞胎姊妹（Olsen Twins）的服裝品牌The Row ，自2007年成立以來，毫無疑問地已經成為立足紐約、巴黎時裝周的頂級精品品牌。這次與NET-A-PORTER一起推出的獨家限定系列，設計靈感擷取自充滿春天氣息的藍色條紋格子布料。NET-A-PORTER全球採購總監 Elizabeth von der Goltz表示：「The Row的盛夏系列既輕巧又易於穿著，為盛夏的職場穿搭的上佳之選，非常適合在炎夏高溫下仍希望打扮得漂亮的女士。我們十分喜歡設計簡約涼鞋─它們亦是NET-A-PORTER今季的大熱鞋款─限定系列中的淺藍色涼鞋更可為任何造型增添一份高雅氣質。」





傳承六代的高貴細緻紡織品Loro Piana

Loro Piana是歷久彌新，隨性自然的經典代表。運用最珍貴的天然纖維製成高貴細緻的織品，讓身體沉浸在前所未有的觸感享受。唯有Lora Piana優雅舒適的設計，才能讓舉手投足間，皆散發出和諧優雅的氣質，2019/2020秋冬系列以流暢線條、完美剪裁和柔軟材質，傳達充滿自信的女性風采。布料與色調的配搭層次豐富，以濃厚踏實的中性色調為主，動人的玫瑰奶油色、琥珀、野鴿灰、深麻灰、海軍藍與烏紫，襯托黃、綠與粉紅色，布料以喀什米爾和小山羊喀什米爾編織而成，各款雙面、羊毛混紡成厚實質地的Melton材質和絨面營造實在而輕盈的質感，而柔軟舒適的純毛或絲混紡針織單品，觸感細緻帶來低調閒適的個人奢華享受。





Daneil Lee的Bottega Veneta時髦俐落新剪裁

義大利品牌Bottega Veneta在結束與前設計總監Tomas Maier長達十七年的合作後，2018年中宣布由英國籍設計師Daniel Lee接任下一任BV創意總監。看看Daniel Lee的背景，在加入Bottega Veneta之前這位年輕帥氣的英國籍設計師在CELINE擔任服裝設計總監，是前藝術總監Phoebe Philo重要的左右手，也因此他擅長處理高級材質、並轉化成時髦俐落的剪裁。2019 早秋系列中最具特色的兩件單品分別為The Drop 肩背水桶包和 Cassette 肩背包。The Drop 憑藉精緻而複雜的造型設計，在水桶包的休閒風格中融入了一抹全新的優雅質感，包扣採用超大號單一鏈圈設計，這也是創意總監Daniel Lee 在本季珠寶新品中使用的標誌性鏈條元素。The Cassette 寬編織肩背包以其矩形包型酷似盒式磁帶而得名。手袋內外採用相同設計，寬大的小羊皮條由手工編織而成，呈現正交 intrecciato 編織效果。





義大利山城裡的頂級喀什米爾羊毛衫Brunello Cucinelli

致力於織品的手工技藝與當代創意，努力在傳統與創新之間尋找最佳平衡點，來自義大利的頂級織品 Brunello Cucinelli，以往都以創新的針織手法搭配精湛的編織技術製作出許多堪稱完美的結晶。Brunello Cucinelli以頂級喀什米爾羊毛衫享譽國際，在全世界擁有眾多粉絲，就連英國王儲威廉王子和凱特王妃、李奧納多狄卡皮歐等好萊塢明星都是他們忠實客人，原因就在於這品牌堅持以環保方式收集羊絨，並且以古老的義大利裁縫工藝技術，全部製程都在這座名為solomeo的義大利山城裡完成。由Brunello Cucinelli先生於1978年創立的同名品牌，古老的義大利裁縫工藝技術加上對品質的堅持，使得BRUNELLO CUCINELLI成為全世界少數以傳統義大利風格在業界成功立足的典範。



LULU黃路梓茵在擔任金曲獎主持人時，首穿Brunello Cucinelli 2019秋冬新裝，以頂級納帕羊皮及烏干紗設計而成的拼接漸層洋裝，裙身繁複中帶有不規則感，搭配上高領針織背心，柔美中帶著品牌一貫的帥氣性格。

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

8大重點告訴妳換了設計師的Bottega Veneta 哪裡不一樣

從歐美紅到韓國的盆栽水桶包是什麼?

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。