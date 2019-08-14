fb ig video ETtoday search mobile

星．上妝／想畫出周惟惟氣勢紅唇，「2件事」千萬別做

> >

▲▼星上妝 周惟惟氣勢紅唇這樣畫。（圖／品牌提供、翻攝自我們不能是朋友劇照）

▲這幕讓網友大驚豔，紛紛求周惟惟的唇膏色號。（圖／翻攝我們不能是朋友FB）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

時下最夯台劇《我們不能是朋友》劇情高潮迭起，周惟惟和未婚夫分手後，畫起紅唇整個氣勢飆漲，再也不願當另一半規劃中的乖乖牌，甚至當眾拒絕男友求婚，賭氣怒嗆的劇情，讓網友們大聲叫好，更對她變身後的妝容驚艷不已。

▲▼星上妝 周惟惟氣勢紅唇這樣畫。（圖／品牌提供、翻攝自我們不能是朋友劇照）

▲唇色不同，周惟惟整個氣場差超多。（圖／翻攝我們不能是朋友FB）

一改之前的仙氣瀏海和玫瑰粉唇，這回周惟惟分手後的妝容讓人超驚豔，她將原本的瀏海往旁梳變得俐落，連唇色都隱藏重大意義。在她怒嗆早睡過褚克桓那幕，她的氣勢紅唇掀起大討論，網友們紛紛上網找尋這支霸氣「惟惟紅」。

▲▼星上妝 周惟惟氣勢紅唇這樣畫。（圖／品牌提供、翻攝自我們不能是朋友劇照）

▲▼星上妝 周惟惟氣勢紅唇這樣畫。（圖／品牌提供、翻攝自我們不能是朋友劇照）

▲懂得畫紅唇，讓女人看起來更優雅迷人。

原來周惟惟唇上使用的正是嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏#N25，這個顏色一直是嬌蘭最受歡迎的色號，飽滿發色讓唇部輪廓分明，且能讓五官更立體。雖然是醒目的紅色，但卻讓優雅氣質更加分。

想要要擁有惟惟的豐潤雙唇，還需要多加兩個步驟，雙唇的保養不能少，先以皇家蜂王乳微笑拉提美唇精萃厚敷雙唇，創造飽滿豐盈的唇瓣，再用紅寶之吻高訂唇膏#N520為唇色打底同時潤澤，接著再塗上霸氣的「惟惟紅」。

▲▼星上妝 周惟惟氣勢紅唇這樣畫。（圖／品牌提供、翻攝自我們不能是朋友劇照）

▲除了周惟惟，可菲的妝髮也引起高詢問度。（圖／翻攝自我們不能是朋友FB）

想要畫出時髦紅唇妝，你必須放棄複雜的眼妝，建議不要描繪眼線，睫毛更要修飾得自然，搭配自然眉型讓紅唇看起來俐落時髦。另外紅唇千萬不要描繪唇型，太刻意的線條會顯得老氣，你可以用手指沾取唇膏，輕輕地將唇膏拍上，自然暈開的感覺就能很減齡。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

周惟惟, 我們不能是朋友, 嬌蘭, 紅唇
fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢8/12-8/18　處女來到桃花高峰、雙魚放假就有好運

TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈

3星座同居N年依然走不進他的心　活潑外向雙子座竟上榜

職場最厭世的星座TOP 4　魔羯、處女就是標準「Yes Man」 施華洛世奇移除台灣官網！發聲明道歉：「用行動彌補」 微風董娘孫芸芸濕髮跑趴！火紅「低胸洋裝」尬甜姐兒謝沛恩 全球限量5把，還附超炫特效！要價160萬元的「哥吉拉」電吉他　現已開放預購 挑錯枕頭小心長出雙下巴！只要5個動作　就能瘦掉下巴肉 COACH道歉！稱台灣是國家捲入「T恤之亂」　劉雯代言17天火速解約 老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面