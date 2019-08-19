外星人降臨地球！Yeezy Boost 350 V3「Alien」即將襲來　

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自從肯爺（Kanye West）轉戰Adidas以後，就不斷的帶給大家驚喜，從一開始的Yeezy Boost 350再到Yeezy Boost 700 V2，幾乎每雙鞋都能成為爆款。同時，再經過肯爺多次的曝光後，終於由IG爆料帳號@yeezymafia帶來新款的Yeezy Boost 350 V3「Alien」，一起來看看吧！

▲肯爺曝光了全新的Yeezy Boost 350 V3「Alien」。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

這雙新亮相的Yeezy Boost 350 V3「Alien」，將與Yeezy Boost 350 V2有很大的不同，像是鞋身高度增加、鞋面以及中底設計的改變，都將顛覆人們對於Yeezy Boost 350的既定印象，不過，材質方面依然沿用Primeknit編織鞋面與Boost中底，預計會是一雙與眾不同的Yeezy鞋款。

▲鞋身高度增加、鞋面以及中底設計都有所改變。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲相較於上一代的Yeezy Boost 350 V2，新款於外觀設計有很大的不同。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲材質方面依然沿用Boost中底。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

根據IG爆料帳號@yeezymafia的消息，這雙全新亮相的Yeezy Boost 350 V3「Alien」，計畫將於今年底或是2020年初登場，而售價將會高於上一代的台幣8,800元，並突破台幣9,000元的大關，喜歡Yeezy系列鞋款的朋友，可以先把錢存起來囉！

此外，將於8／31發售的Air Jordan 1「UNC」，近期也有官方圖片的釋出，而這雙以深藍、淺藍、白3色打造的「UNC」配色，是以喬丹（Michael Jordan）就讀的北卡羅來納大學為靈感打造，其鞋面材質選用Air Jordan 1一貫的皮革製作，不過，詳細的發售店點與資訊，還需等日後官方公佈才能得知，而售價為台幣5,600元。

▲即將發售的Air Jordan 1「UNC」。（圖／翻攝自Nike）

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