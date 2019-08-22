「橫條紋T-shirt」百百種簡單好搭配，穿出清爽氛圍有學問

談起每個人夏日衣著的主要選擇，都應該非 T-shirt 莫屬吧！不過 T-shirt 種類繁多，依照版型、色系、圖騰等視覺元素就有數不清的款式可供挑選，更不用提還有材質、領型等細節變化。要從如此繁複的選項中尋找，不妨先從簡單好搭的「橫條紋衫」開始。橫條紋衫不僅擁有多種色彩，從低調到活潑色調都能融入各式不同的穿搭風格。以下就讓 FACY 帶你看看日本店員如何利用橫條紋 T-shirt 打造夏日清新氛圍！

紅色橫條紋

利用紅色橫條紋 T-shirt 創造搶眼的視覺吸引力，在無法藉由層次感展現穿搭功力的夏季，應用鮮豔色彩元素是風格人士們一貫的搭配選擇！不模糊焦點的情況下，下身與配件可以選擇較為不亮眼的低調色彩如卡其寬褲、深藍棒球帽及純白球鞋，整體便輕易地散發休閒與文學氣質兼容的質感。

水藍色橫條紋



條紋衫除了單件著用，作為內裡增加穿搭的視覺層次同樣相當適合！水藍色條紋衫搭配同色系的襯衫讓上身低調一致，搭配純白長褲更散發出夏季所需的清新感，同時也呼應上身讓整體形象充滿協調性。除了利用草帽及拖鞋配件強調休閒感外，不妨攜帶亮色系配件也能讓穿搭層次提升不少喔！

深藍橫條紋

相較一般標準版型，讀者們不妨可以試試有著寬鬆輪廓、落肩及船型領的設計！不僅能在高溫濕黏的夏季日常中獲得絕佳舒適感，單穿也能立刻體現出異於標準版型的日系休閒風格。搭配可塑性高也是條紋衫的優點之一，搭配丹寧漁夫帽和工裝寬褲，條紋衫都能無違和地融入工裝與戶外風格兼具的形象中。

Photo : strato.c

Text : Wei Chang

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