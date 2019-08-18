穿釘鞋逛街才夠潮！Off-White用繽紛色系＋解構設計，再度聯手Nike推出女性限定

編輯／Duke

雖然Off-White X Nike「The Ten」的聯名系列已經結束，但Virgil Abloh後續依舊聯手Nike推出3個系列，而今天要帶各位介紹的，正是以休閒鞋款Vapor Street為主題打造的女性限定系列，其中，該系列選用的色調，也將與「The Ten」系列有很大的不同。

▲Off-White X Nike Vapor Street女性限定系列。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

根據Twitter帳號@pyleaks的消息指出，Off-White X Nike Vapor Street女性限定系列，共有3款配色，分別為黑白色、藍黃色以及黃黑色，而設計方面採用Off-White既有的簽名式、防盜扣、標語，同時還加入了「釘鞋」元素強調田徑精神。另外，這次Virgil Abloh還在鞋面上注入鞋帶孔細節，並增加一條鞋帶點綴，為該系列帶來不同的風采。

▲採用繽紛色系，並增加一條鞋帶點綴，為該系列帶來不同的風采。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

此次的Off-White X Nike Vapor Street女性限定系列，預計將於10／3在Nike官網以及指定專賣店販售，而每雙售價皆為美金190元（約台幣5,900元），想要國慶連假穿一波新鞋的朋友，一定要記得搶購哦！

此外，先前帶各位介紹Travis Scott攜手Jordan Bramd打造的Air Jordan 6聯名鞋款，根據SHOF（SoleHeatonFeet）帶來的最新消息指出，Travis Scott X Air Jordan 6預計將於9／14登場，售價為美金250元（約台幣7,750元）。

▲預計將於9／14發售的Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

而該鞋款是由美國饒舌歌手Travis Scott設計，其鞋身將採用軍綠色為主調，並搭配紅色的Travis Scott標誌與夜光中底細節點綴，而且這雙鞋的最大亮點為側邊的帆布小袋，只要翻開來就能看見Travis Scott招牌的笑臉設計！

▲側邊小袋翻開來可以看見Travis Scott招牌的笑臉設計。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲鞋底還擁有夜光效果。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App