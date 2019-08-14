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【奧斯塔羅】面對前任的回頭你是否猶豫了　該不該重新接受他？

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▲該不該重新接受前任呢？。（圖／奧斯塔羅提供）

面對前任的回頭
你是否猶豫了
會不會又重蹈覆轍呢？

今天就和奧斯老師一起來看
該不該重新接受前任？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，乾脆放下比較好，這樣的牌組代表盲目跟隨以及沒有未來，過往分手的原因並沒有隨著時間改變，而兩人之間的爭執或是價值觀的落差，也沒有因此有了調整與改變，若是前任想要回頭復合的話，那你可就要多多觀察，畢竟，這樣的牌組也代表浪費時間，可別因為一時的情感寄託而迷惘了。

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選擇這組牌的朋友，可以好好考慮一下前任，雖然奧斯老師常說不要吃回頭草，但面對前任的回頭，而你也始終放不下的話，可以好好考慮復合了，畢竟，這樣的牌組代表互相與尊重，並且個性與想法上也能接受彼此的差異，所以目前沒其他對象的話，不如好好考慮一下前任，或許兩人之間還有機會朝未來的方向前進唷！

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選擇這組牌的朋友，如果前任想要回頭和你復合，不如就給對方一次機會，畢竟，這樣的牌組代表和樂融融與腳踏實際的發展，所以兩人之間若是能夠好好的相處，並且能夠解決個性上的差異，使得雙方漸漸調整到相同頻率的話，那奧斯老師建議就在勇敢的愛一次看看吧！

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選擇這組牌的朋友，其實可以分手了，這樣的牌組代表辛苦與勞累，比較偏向明明知道對方不適合自己，卻因放不下而選擇復合，若目前正遇到前任回頭尋求復合，奧斯老師建議你不要接受比較好，畢竟，這樣辛苦勞累的牌組，多半隱喻再次分手的可能。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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