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風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

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▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）

▲演員張書豪戴伯爵Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

藍色錶款風行了許多年，換綠色接棒！綜觀今年新錶，不同深淺的綠色面盤成為亮眼主角，甚至連橡膠或皮革錶帶都換上流行色，看似頗有挑戰的綠色，竟意外在台灣大受歡迎，站在銷售第一線的金光鐘錶總經理龔家賢表示：「有市場，很有市場！」伯爵（PIAGET）近日剛上市的Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶，正是大熱門。

▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）

▲伯爵限量500只的Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶，296,000元。（圖／伯爵提供）

提到綠色錶款，多數人腦海第一浮現就勞力士（Rolex）「綠水鬼」SUBMARINER DATE腕錶，品牌旗下Day Date 36、40亦有不同色調的綠色面盤選擇；近來陸續有品牌加入流行陣容，最初是陽剛形象的軍綠色，發展至今活潑翠綠色竄起，莫非專吸引年輕人？不，各年齡層都愛。

▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）

▲PP Ref. 5168G AQUANAUT白金腕錶首度推出卡其綠色款式，勞力士SUBMARINER DATE腕錶299,500元。（圖／PP提供、勞力士提供）

伯爵深切體會到這股熱力，全球限量500只的Polo系列孔雀綠錶盤精鋼自動上鍊腕錶，在光影變幻中以獨特的綠帶藍色吸睛，且定價不到30萬元的高CP值與限量加持，成為年度熱門款之一，Possession系列女錶則以孔雀石天然色澤與紋路展現綠色魅力；「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Aquanaut系列白金款男式腕錶Jumbo，也首次推出卡其綠色，彰顯年輕動感的風格。

▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）

▲沛納海RADIOMIR兩地時間動力儲存腕錶45 毫米（左）374,000元，RADIOMIR腕錶48 毫米407,000元。（圖／沛納海提供）

與軍錶歷史連結深的沛納海（Panerai），更是一口氣推出4款啞光軍綠面盤的RADIOMIR系列腕錶，包括RADIOMIR 45 毫米腕錶、GMT兩地時間錶、兩地時間動力儲存錶、RADIOMIR 48毫米手上鍊腕錶，相較於其他品牌，屬於較低調的綠色調，均為專賣店限定款。

▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）▲▼ 綠錶正夯 。（圖／公關照）

▲雷達表Golden Horse腕錶（左）61,900元，Captain Cook庫克船長自動機械復刻腕錶61,900元。（圖／雷達表提供）

中價位品牌也在長賣的白、銀、黑或藍面盤之外，提供新穎的綠色選擇，雷達表（Rado）復刻自1957年錶款的Golden Horse系列、Captain Cook庫克船長腕錶，分別改換新色，讓原來復古的設計多了現代感。或許綠色沒有想像中難駕馭，試戴才知道！

關鍵字：

綠色, 勞力士, 綠水鬼, Rolex, 伯爵, PIAGET, Rado, 雷達表, PP, 百達翡麗, Patek Philippe, Panerai, 沛納海
fashion.net

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