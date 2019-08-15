【奧斯塔羅】溝通是要放在心上　朋友的話你都聽得進去嗎？

面對朋友的善意勸導

你是否會聽進去

還是勇敢做自己呢？

今天就和奧斯老師一起來看看

朋友的勸你是否聽得進去吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友相當特別，因為這樣的牌組代表意志力以及成功的涵義，不知道你們有沒發現，若是很有把握的事情，大多時候你們會默默完成，但如果是把握度不高的事情，你們就會求助朋友，不過，就算詢問朋友的意見後，你們還是會按照自己的想法選擇，所以奧斯提醒你們還是要參考一下朋友意見，因為不同的觀點會有不一樣的結果，綜合一下比較好喔！

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選擇這組牌的朋友，就是個標準固執的人，因為這樣的牌組代表自我主見與意識強烈，你們並不是那種喜歡詢問意見的人，對你們來說意見不用太多，因為問了一堆只會讓思緒更加複雜而已。另外，你們都是能自己釐清重點或是抓出問題的人，所以你們不是不聽勸，而是覺得要做了才知道。

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選擇這組牌的朋友，就是個會聽朋友意見的人，這樣的牌組代表合作與互相，其實你們不輕易問朋友意見，因為你們最不喜歡的就是麻煩朋友，但如果真的遇到問題或狀況時，你們大多時候都會接受朋友的意見，並且容易放在心上，畢竟，對你們來說，朋友是一生中不可缺少的一環。

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選擇這組牌的朋友，以某個層面來說，你們是挺穩重的人，對於自己的決定或問題都能深思熟慮的了解，即使周遭朋友給了你們些許意見，但你們並不會一股腦的就接收這些意見，反而會審慎評估意見的可信度或是可行性，所以奧斯不得不說某一部份的你們還是挺理性的唷！

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