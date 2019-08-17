fb ig video ETtoday search mobile

大口吃！日清推出「絕對營養泡麵」超低熱量、富含13種維他命

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自產品官網

泡麵應該是不少人的生活必需品，不過總是被冠上不健康、添加防腐劑等罪名。現在好消息來了，終於有機會讓你盡情吃泡麵，日本製麵大廠日清NISSIN就推出了健康泡麵，標榜絕對營養，還添加了13種維他命，你一定要試試看。

▲泡麵。（圖／產品官網）

▲泡麵。（圖／產品官網）

喜歡泡麵的民眾應該對日清NISSIN不陌生，旗下總是推出口味奇特的創新改良泡麵，不過始終帶有高熱量以及不健康的罪名。現在終於有機會平反，日清推出一款健康泡麵「All-in Noodles」，顧名思義就是裡面什麼都有，不僅比起一般泡麵減少了約40%的碳水化合物，減肥族也能大口完食，還在裡頭添加了高達13種維他命以及蛋白質和膳食纖維，多種營養元素輔助。只要吃下去，甚至能夠滿足成人一日的基本營養含量。

▲泡麵。（圖／翻攝自產品官網）

當然口味上也做了改良，「All-in Noodles」主打無湯乾麵，推出4種口味，包括原味、泰式酸辣、四川擔擔麵以及日式油麵。勢必讓泡麵族好好品味的同時，也能兼顧健康，絕對是人類史上的一大進步。目前已經在日清官方開放預訂，分為袋裝NT$120、杯麵NT$180，感興趣的朋友不妨搶先試試。

▲泡麵。（圖／翻攝自產品官網）

提到新奇泡麵，怎麼能錯過南韓三養，身為辣食族最愛的品牌。近期一反常態，推出了不辣的蔘雞湯麵，讓每個人都能品嘗美味。據說調理包內還有一點雞肉絲，加上濃郁的湯底，還能加入米飯一起燉煮，對於價格本來就很高的蔘雞湯來說，這款泡麵算是CP值極高。
 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

泡麵, 日清, NISSIN, 三養, 健康
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

難怪瘦不了！7大「發胖壞習慣」一定要知道　憋尿也有影響

你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊

領口鬆掉先別丟！洗衣博士教你「3招」讓T恤復活

泰勒絲領獎造型用力過猛！泳裝配復古芭比頭　慘輸蜘蛛女大長腿 兩性專家：想要戀情常保鮮，「3個地雷」千萬別踩！ UNIQLOＸKAWS開賣10分鐘　破萬人搶看「解剖潮T」癱瘓網站 別和他吵架！冷戰王星座TOP3，巨蟹跌破眼鏡、處女絕不好惹 TWICE志效剛出道肉肉照被挖出！被批嬸味太重　4年後整個人瘦一圈 韓研究：「眼周抗老」下修至15歲　塗眼霜已成全民運動 OL每日臀橋60下！健美女神紀艾希教你練「蜜桃臀」，在家就能做

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面