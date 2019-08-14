皮膚科美女醫師教你全方位抗老保養！4大養膚準則照著做準沒錯

▲抗老越早開始越好，皮膚科醫師蔡依倫就列舉出抗老保養4準則。(圖／翻攝IG@shuniibeauty、蔡依倫FB)

記者張毓容／台北報導

女生不只怕胖還怕老，隨著年齡漸長，鬆弛、暗沉、細紋悄悄出現，加上環境汙染、紫外線越來越強烈，老化發生時間比以前提早許多，對抗老化早就不再只是熟女的課題，想要肌齡永保年輕，抗老這門課越早開始越好。

抗老的根本，其實就是全方位的肌膚保養和防護，而說到肌膚誰能比皮膚科醫師更了解！快來看看曾跟女神郭雪芙一起拍過廣告，膚質完全不輸女明星的皮膚科美女醫師蔡依倫分享，她自己都照著做的4個抗老養膚秘訣。





▲防曬做得好，抗老就成功一半了。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)



防曬是最好的預防

說起預防老化，蔡醫師表示「防曬就是抗老最好的預防。」因為紫外線、日曬可說是環境因素中最重要的老化成因，蔡醫師更舉了一個例子「像是之前有個問題很流行，如果去荒島只能選一個美妝品，很多人都會選唇膏、眉筆等化妝品，但皮膚科醫師都選防曬品。」而且台灣處於紫外線曝曬量很高的區域，所以防曬做得好，抗老就成功一半了。

▲抗老有效成分除了A酸、A酸衍生物外，抗氧化成分也有幫助。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)



抗老保養成分很重要

除了防曬之外，抗老保養也很重要，而選擇抗老保養品時，蔡醫師建議，除了要了解自己的膚質，也可以看一下產品內含的成分。像是維他命A酸，是目前抗老產品成份當中效果最好的，但刺激性較高，需要慢慢摸索找到自己膚質適合的用量和頻率，就能降低不適情況的發生；或是添加A醇、A醛等A酸衍生物的保養品，刺激性較A酸小，效果也不錯。

再來，也建議可以選擇抗氧化成分比較高的產品，利用抗氧化的物質來抵抗外在環境的自由基。抗氧化物質的選擇比較多，刺激度也比較低，最有名的就是維他命C，還有植物萃取的部分，包含多酚類、綠茶多酚等。

健康飲食和作息可延緩老化

老化的成因包含內在因素和外在因素。內在因素是人體隨著年齡增長的自然老化；而外在因素包含的，除了紫外線、空污等環境因素，還有不良的生活習慣也會造成老化，像是吸菸或二手菸、熬夜晚睡，都會造成肌膚的傷害，飲食上也建議不要攝取太多醣類，醣化作用會使細胞在分裂時容易產生狀況。

蔡醫師提醒，盡量維持正常作息、運動習慣和飲食健康，多攝取蔬菜、減少加工食品的食用等，也都能幫助延緩老化的侵襲。

▲像是美容飲品、營養錠等補給品可以視個人狀況補充。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp)



美容補給品視個人補充

現在時下有許多幫助補充膠原蛋白或各種維生素的美容飲品，被許多女性視為美容聖品，雖然透過美容飲品補充膠原蛋白、維他命C營養素等對肌膚保養的成效到底多大還沒辦法證實，但蔡醫師認為只要對身體無害的狀況下，都可抱持著開放的態度，嘗試看看。

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