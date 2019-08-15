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日本減肥名醫掛保證！溫水泡手肘、多吃羊肉　網友親試甩肉有感

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▲▼日本減重名醫瘦身3招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲日本減重名醫工藤孝文的瘦身招數很有梗，網友紛紛買單親試。（圖／翻攝自Pinterest、IG/mimiwor

以下同）

編輯 / Lily

每個女生總希望可以再瘦一點，尤其是夏日這個大量露肌的季節，更希望有減重捷徑。日本非常有名的減重醫師工藤孝文，不但靠著自家減重方法狠甩25kg，許多藝能界女星更是她的座上賓，為大家整理他出名的3款減重法，不妨試試看吧！

▲▼日本減重名醫瘦身3招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

綠茶咖啡

很多人每天都要喝一杯咖啡，更有聽說咖啡中的咖啡因和綠原酸能幫助減重。工藤孝文提出咖啡搭配綠茶當作減重飲品，看中綠茶中的兒茶素和咖啡中的多酚的綠原酸，都是很好燃燒脂肪的營養來源。他建議1:1的調配「綠茶咖啡」，一天喝3次，只要餐前喝就能增加飽足感。他更找來100位患者進行實驗，平均每個人瘦下6.2kg。

▲▼日本減重名醫瘦身3招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

羊肉

很多人想要減重，首推雞胸肉，但工藤孝文卻最通崇羊肉。羊肉中含L-肉鹼最多，肉類中的L-肉鹼能幫助燃脂，坊間不少營養減重品就有含這個成分。羊肉的L-肉鹼含量是豬肉的七倍，熱量又只有牛肉的一半，他主張可以把晚餐主菜換成羊肉，搭配飯後20分鐘以上有氧運動，就能幫助減肥。

▲▼日本減重名醫瘦身3招。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

溫水泡手肘

這方式聽起來匪夷所思，但不少試過的網友們都大讚它的減重效果，據說只要在吃飯前將手肘浸泡在45度左右的溫熱水3分鐘，閉上眼睛深呼吸。藉由溫度活化交感神經，身心放鬆後，就能有效降低食慾。

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關鍵字：

工藤孝文, 減重, 減肥
fashion.net

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